Pfizer/BioNTech va cere autorizarea celei de-a treia doză de vaccin anti COVID-19

Așa cum era de așteptat, amenințarea valului patru și a noilor tulpini care circulă prin Europa și SUA au atras cu sine nevoia unei a treia doze de vaccin, care să ofere o protecție mai bună împotriva mutațiilor mai agresive.

Astfel, cele două companii, Pfizer și BioNTech au transmis rezultatele obținute în urma unor teste care să confirme efectele pozitive ale unei a treia doze de rapel.

”Pfizer şi BioNTech au constatat rezultate încurajatoare ale unor teste în curs pentru o a treia doză din vaccinul actual”, au explicat companiile care ”intenţionează să transmită aceste date către FDA, EMA şi alte autorităţi de reglementare în următoarele săptămâni”, adaugă comunicatul.

”Date preliminare ale studiului arată că o doză de rapel administrată la 6 luni după a doua doză are un profil de toleranţă coerent, provocând niveluri ridicate de anticorpi neutralizanţi” împotriva virusului, inclusiv împotriva variantei Beta, apărută în Africa de Sud.

Potrivit informațiilor oferite de companie, nivelurile de anticorpi dezvoltate după cea de-a treia doză sunt ”de cinci până la 10 ori mai mari” decât cele observate după primele două doze.

Rezultatele acestui studiu vor fi publicate într-o revistă ştiinţifică, au precizat Pfizer și BioNTech.

Cele două companii au subliniat, de asemenea, că vaccinul lor a dat rezultate bune în laborator împotriva variantei Delta şi că, prin urmare, o a treia doză ar putea creşte imunitatea împotriva acestei variante.

Au loc teste pentru a ”confirma această ipoteză”, au indicat cele două companii.

Food and Drug Administration (FDA) şi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au spus într-un comunicat comun că americanii care au fost vaccinaţi complet nu au nevoie de o doză suplimentară la acest moment.

Unii oameni de ştiinţă au pus sub semnul întrebării nevoia unei doze suplimentare.

Directorul ştiinţific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat că recentele informaţii din Israel privind eficacitatea vaccinului vin în urma infectării oamenilor care au fost vaccinaţi în ianuarie sau februarie.

Ministerul israelian al Sănătăţii a spus că eficacitatea vaccinului în prevenirea infecţiei şi bolii simptomatice a scăzut la 64% în iunie.

„Vaccinul Pfizer este foarte activ în ceea ce priveşte varianta Delta”, a spus Dolsten într-un interviu. Dar după şase luni, a adăugat el, „este probabil riscul de infectare, pentru că nivelul anticorpilor, aşa cum era estimat, scade”.

Pfizer nu a transmis joi toate datele din Israel, dar a menţionat că vor fi publicate în curând.

„Este un set redus de date, dar cred că tendinţa este precisă: la şase luni, având în vedere că Delta este cea mai contagioasă variantă pe care o ştim, poate cauza infecţii şi boală uşoară”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal