Plácido Domingo a fost infectat cu coronavirus. „Am avut febră și tuse, acum mă simt bine”

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, celebrul tenor a precizat că se simte bine, însă a avut febră și tuse, motiv pentru care a cerut să fie testat pentru COVID 19, iar rezultatul testului a fost pozitiv.

”Cred că este datoria mea morală să vă anunț că am fost testat pozitiv la COVID 19, virusul Corona. Familia mea și cu mine suntem cu toții în izolare la domiciliu atât timp cât este considerat medical necesar. În prezent, suntem cu toții bine, însă eu am avut febră și tuse, motiv pentru care am decis să fiu testat, iar rezultatul a venit pozitiv”, a scris Placido Domingo.

”Îți rog pe toți să fie extrem de precauți, să urmeze sfaturile și să se spele frecvent pe mâini, să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri față de ceilalți și să facă tot ce le stă în putință să nu răspândească virusul. Stai acasă, dacă poți!”, a transmis tenorul.

Împreună putem combate acest virus și opri actuala criză mondială, astfel încât să putem reveni curând la viața noastră. Vă rugăm să urmați indicațiile administrației publice locale pentru a fi în siguranță și pentru a vă proteja, nu numai pe voi înșivă, ci întreaga comunitate, a mai scris acesta.