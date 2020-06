Plaje pline de turiști pe litoral, ca în vremurile obișnuite. Românii nu se mai tem de infectarea cu coronavirus.

Cu dorul de mare în suflet, încă din vremea izolării, românii au ignorat pericolul îmbolnăvirii cu noul coronavirus şi au umplut staţiunile de pe litoral. A fost primul sfârşit de săptămână în care turiştii au venit în număr atât de mare, aproape ca în anii trecuţi.

"Nu mă așteptam să fie atât de aglomerat. Credeam că lumea se teme de pandemie. Dar nu se teme deloc, nu vezi cum sunt puse toate astea aici?!", a mărturisit un tânăr.

"Chiar astăzi am venit și, din păcate, o să plec mâine pentru că o să-ncep munca, adică a fost ceva de weekend, am venit cu prietena pentru că a obținut permisul auto și am zis să sărbătorim un pic", a spus un alt tânăr.

Voie bună și petreceri aglomerate și în Centrul Vechi

Mare aglomerație a fost și în Centrul Vechi. Tinerii nu au mai ținut cont de nimic și au ieșit la distracție.

Vremea bună i-a scos din case pe petrecăreţii care au chefuit până în zori la terasele din Centrul Vechi. Pe una dintre străduţe a fost atât de aglomerat încât la un moment dat, încât trecătorii trebuiau să se înghesuie pe lângă petrecăreţi.

Responsabilii teraselor susţin că au încercat să-i convingă pe oameni să respecte măsurile de siguranţă însă spun că nu au reuşit de fiecare dată.

Totuși, au fost și totuşi şi câţiva petrecăreţi care nu au uitat cât de important este să păstreze distanţarea în continuare.

Cazuri de coronavirus în România

Potrivit ultimei raportări, până sâmbătă, 27 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 26.022 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate.

1.589 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 26.06.2020 (10:00) – 27.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 10 decese (6 bărbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Galați, București, Neamț, Prahova și Suceava.

Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 4 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 1 deces la o persoană de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 325 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 199 de pacienți.

