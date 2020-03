Povestea primului pacient care a murit de coronavirus în România. Bărbatul avea cancer în fază terminală

Bărbatul de 67 ani a intrat pe 6 martie în țară și a aterizat la Craiova. Acesta a venit din Franța unde a stat acolo mulți ani. Nu avea ocupație.

În Franța a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Pentru că era în faza terminală, el și-a manifestat dorința să vina în țară.

A ajuns în România însoțit de un asistent social francez. De pe Aeroportul Craiova a fost preluat de o ambulanta privată și a fost dus la Filiași! Aici locuia într-o garsonieră a Primăriei. Nu se știe ce a făcut în intervalul 6 Martie - 15 Martie când a ajuns la spital.

Omului nu i s-a recomandat izolarea la domiciliu pentru că pe data de 6 Martie Franța nu era în zona roșie . Deci pe 15 Martie a sunat la 112. Îi era rău.

A fost dus la spital cu o ambulanță și a spus medicilor că vine din străinătate. Aceștia cer DSP-ului să i se facă un test, dar cei de la DSP nu vor pentru că nu se încadra în definiția de caz.

Pe 16 seara face febră. Medicii sună din nou la DSP. A doua zi se face testul, adică pe 17 martie. Pe 18 vine confirmarea: pozitiv!

Cât a stat în spital a stat singur într-o rezervă. Doar că medicii, asistenții intrau la el neprotejați! 23 de cadre medicale sunt izolate! Soții, copiii acestora merg la munca însă.

2 exemple: primarul din Filiași are mama izolata. Un polițist din Filiași are soția izolata. Amândoi au mers la muncă.

În plus, acestui bărbat i s-a făcut și o anchetă socială de la primărie. Fiind în stare gravă, cei de la Primărie încercau să ia legătura cu cineva din familia lui. Nu are pe nimeni.