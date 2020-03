Premierul Canadei, izolat la domiciliu. Soția sa a prezentat simptomele virusului ucigaș

Justin Trudeau a anunțat că o să continue să lucreze de la domiciliu și că soția lui a fost testată pentru coronavirus, fiind așteptat acum rezultatul.

Autoritățile canadiene au decis anularea mai multor evenimente, în special din zona Quebec, după ce doar în ultimele ore au fost raportate patru noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus.

BREAKING: Canada's Prime Minister is self isolating after his wife, Sophie Grégoire Trudeau, returned from London and started showing "mild flu-like symptoms." As a result, the "in person" First Ministers meeting has been postponed. pic.twitter.com/uLvhetrlb7