Femeie în vârstă de 44 de ani și mamă a doi copii, a primit vaccinul experimental în data de 16 martie la Spitalul Kaiser Permanente din Washington. Vaccinul este format din două doze, administrate la 28 de zile distanță, și este urmat de un an de monitorizare.

„Mă simțeam neputincioasă. Nu puteam face nimic pentru a opri pandemia. Apoi am auzit de acestă oportunitate (studiul) și m-am gândit că totuși, pot ajuta într-un fel”, a povestit Jennifer pentru The Telegraph.

Femeia a povestit că a văzut anunțul pe Facebook, s-a înscris, a fost supusă mai multor teste medicale iar într-un final, a fost aleasă pentru administrarea primului vaccin: „Sunt foarte multe riscuri, dar sunt o persoană pozitivă. Cred că beneficiile întrec riscurile în acestă situație”.

Real Hero ?????



▶️ Scientists at the Kaiser Permanente Washington Research Institute began the first-stage study of a potential #COVID19 vaccine on volunteer, Jennifer Haller, in Seattle.



? #Coronavirus Vaccine Trial Starts Monday, US Official Says



pic.twitter.com/N6P9vsKQ0H