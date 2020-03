Primarul Timișoarei cere însemnarea cu tuș a persoanelor care trebuie să stea în izolare sau în carantină

„NOUTĂȚI IMPORTANTE DE LA TIMIȘOARA -SÂMBĂTĂ, 21.03.2020!

Notă: Aceasta este ultima comunicare de date numerice pe care o face subsemnatul, dat fiind că s-a hotărât că asemenea date vor putea fi făcute publice doar de la nivel național, de către Grupul de Comunicare Strategică.

AȘADAR: ASTĂZI, O NOUĂ ZI BUNĂ LA TIMIȘOARA: ÎNCĂ 11 VINDECAȚI ÎN SPITALUL PRIMĂRIEI TIMIȘOARA, "VICTOR BABEȘ"!

ÎN TOTAL, AVEM ACUM 47 VINDECAȚI! 47 DINTR-UN TOTAL DE 55 AVUȚI POZITIVI! BRAVO MEDICILOR TIMIȘORENI!

MOTTO: FĂRĂ PANICĂ, OPTIMIȘTI, DAR PRUDENȚI, DISCIPLINAȚI, RESPONSABILI!

Încă o dată, fac apel la CALM, dar totodată la RESPONSABILITATE! Să înțelegem cu toții că NU-I DE JOACĂ!

Trebuie să fim solidari, trebuie să fim respectuoși, aprioric, cu toți semenii! Dar în egală măsură, trebuie să fim necruțători cu cei ce se dovedesc iresponsabili, criminali, pur și simplu!

Mă refer, pe de o parte, la cei ce mint la intrarea în țară privind locul de unde vin, contactele pe care le-au avut, starea de sănătate în care sunt, etc., apoi la cei ce ajunși acasă nu respectă regimul ce le-a fost fixat, izolarea, respectiv carantina, dar și la reprezentanții autorităților ce nu-și fac datoria cu conștiinciozitate, cu rigoare desăvârșită, atât în cadrul filtrelor de la intrarea în țară, cât și în diversele localități în care ajung cei veniți.

Eu cred că în monitorizarea celor ce au de stat în izolare sau carantină ar fi extrem de utilă ștampilarea vizibilă a mâinii, cu tuș care să nu poată fi îndepărtat 14 zile! Dacă oameni educați au putut avea conduita pe care o știm, la ce să ne așteptăm de la cei -și n-aș vrea să se găsească, din nou, cum am mai pățit-o, vreun "deștept" care să mă considere rasist!-, la ce să ne așteptăm de la analfabeți sau semianalfabeți -v-ați îngrozi dacă ați vedea formularele completate de unii, la frontieră!-, de la cei care știm că pe unde-au fost s-au ocupat cu cerșitul și furtul -și am greși amarnic dacă am considera că printre cei întorși nu există și unii care asta au făcut-, de la cei capabili să meargă la chefuit, la nunți, etc., când ei au impunere să stea în izolare sau carantină?! De ținerea acestora sub control depinde decisiv reușita în lupta contra pandemiei! Și e nevoie de fermitate, de asumare în acest sens!

Împreună, cu înțelepciune, putem depăși momentele grele prin care trecem. Și o putem face cu un preț plătit minim!

P.S. Cei 11 vindecați astăzi, referiți mai sus vor fi externați la noapte și mâine," este mesajul primarului Nicolae Robu.