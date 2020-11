Rafila: ”Nu se poate pune problema că vaccinul anti-COVID va produce efecte adverse”

”Orice vaccin trece printr-un proces de studii clinice, după care trece printr-un proces de autorizare. Autorizarea, chiar dacă se petrece mai repede, peste rând, să spun așa, e un proces foarte laborios care ține cont de toate dovezile științifice. Deci nu se poate pune problema că aceste vaccinuri vor produce efecte adverse care să pună în pericol sănătatea populației”, spune dr. Alexandru Rafila.

El a ținut să transmită un mesaj celor care se declară împotriva vaccinului anti-COVID, cum a fost cazul dr. Monica Pop, care a spus, la Antena 3, că este îngrijorată de efectele vaccinului: „Dacă faceți leucemie, Doamne fereste!, după vaccinul asta?!”, a spus ea.

”Cu toată stima pentru activitatea lor, haideți să vorbim fiecare despre domeniul lui de activitate. Eu, dacă mă întrebați care e strategia terapeutică în glaucom sau în cataractă, răspunsul meu este „Nu știu”. Atunci, cred că ar trebui să ne referim la ceea ce cunoaștem, iar dacă avem opinii personale, să le ținem pentru noi, să nu devenim niște influenceri ai opiniei publice, în condiția în care de aceste vaccinuri și de succesul campaniei de vaccinare depinde foarte mult reluarea funcționării acestei țări. Afirmații care nu se bazează pe nimic, deci nu există niciun fel de literatură de specialitate, studii care să certifice o astfel de opinie, cum e cea legată de leucemie, mi se par nu numai exagerate, ci periculoase”, conchide Rafila.

Monica Pop: ”Categoric NU mă voi vaccina! Dacă peste 3 ani faceți leucemie? Efectele pe termen lung unde sunt?”

Medicul Monica Pop a fost întrebată de realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea, dacă este dispusă se se vaccineze în momentul în care primul vaccin anti-COVID va fi distribuit.

Monica Pop: Vă dați seama că NU!

Mihai Gîdea: Ați spus că nu?

Monica Pop: Categoric nu mă voi vaccina și nici nu voi da vreun sfat cuiva să se vaccineze atâta timp cât acest vaccin e făcut în 3 luni.

La rândul lui, Adrian Ursu a declarat că se va informa foarte bine înainte de a lua astfel de decizii, însă momentan nu are destule informații. Declarație la care Monica Pop a răbufnit.

”Cum n-aveți informația, domnul Ursu? Cum puteți să știți dumneavoastră ce se întâmplă peste trei ani? Dacă faceți leucemie, Doamne ferește!, după vaccinul ăsta?! Cum poți să știi inducția genetică pe care o face ăsta, atât de scurt? Peste 5 ani ne putem vaccina! Categoric!

Domnul Gâdea are efectele secundare pe termen scurt, dar alea pe termen lung unde sunt? Că vă mai spun încă o dată, peste 3 ani face leucemie unul care face vaccinul. Și fac toți…

Domnule Gâdea, reacția post-vaccinală pe care o prezentați dumneavoastră este de moment, poate face oricine, de unde știți dumneavoastră ce se întâmplă peste 1 an? Faceți copilului dumneavoastră vaccinul ăsta?” a mai spus Monica Pop la Sinteza Zilei.

Medicii refuză vaccinarea anti COVID. Manager: ”Unii spun că au anticorpi, alții nu vor pur și simplu. Eu susțin vaccinarea”

Ministerul Sănătăţii a cerut angajaţilor de la stat, în special medicilor, să spună dacă sunt de acord sau nu cu imunizarea. Unii dintre ei au refuzat se pare fără să indice vreun motiv anume. Vaccinul anti COVID va fi gratuit pentru cadrele medicale și imunizarea nu va fi obligatorie.

Aproape 1.400 de persoane lucrează de exemplu la Spitalul Colentina din Capitală și doar 65% dintre aceștia au spus că sunt de acord cu vaccinarea anti COVID.

”Din 1390 de angajați, 890 au optat pentru vaccinarea anti COVID. Restul fie au avut boala și au anticorpi, fie au refuzat pur și simplu. Eu susțin vaccinarea tuturor cadrelor medicale expuse în această perioadă pericolului de a se infecta. Și nu in ultimul rând susțin vaccinarea anti gripală. Eu am fost infectat cu coronavirus și am anticorpi, însă dacă nu voi mai avea în momentul în care începe vaccinarea anti COVID în România, mă voi vaccina cu siguranță. Cred că vaccinarea este bine să fie făcută de cât mai multe persoane pentru a nu se mai suprasolicita sistemul de sănătate. Cu cât suntem mai mulți cei vaccinați, cu atât infecția cu SARS-CoV-2 nu se va mai răspândi și astfel vom putea ajunge la normalitatea de dinainte de pandemie” a declarat managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea, pentru Antena3.ro.