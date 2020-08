Pacienții vindecați de COVID-19, stigmatizați de societate. Petronela Rotar: "Se ascund de mine"

Unii dintre cei care au învins boala nu mai au curajul să iasă din casă, pentru că sunt arătați cu degetul. În spitale, pacienții primesc și consiliere. Însă după ce pleacă acasă puțini mai țin legătura cu specialiștii. Oamenii sunt înspăimîntați și de multe ori își proiectează frica personală tot pe bolnav.

Petronela Rotar a avut parte de recții negative din partea celor din jur

Prin asta a trecut şi scriitoarea Petronela Rotar: „La primul semn de răceală m-am izolat și nu prea am intrat în contact cu nimeni, deci am avut foarte puțini contacți care au fost nevoiți să se testeze. Problema mai mare a fost după ce am început să anunț public că am avut boala, am vorbit după ce m-am vindecat tocmai pentru că știam ce reacții vor apărea”.

Reacțiile celor din jur i-au agravat anxietatea. Rautățile erau la ordinea zilei, mai povestește Petronela: „Primeam telefoane care în loc să mă ajute să-mi înving anxietatea, telefoane care ziceau uite, tocmai am citit despre X care s-a simțit bine acum și peste câteva ore a murit. Lucruri care nu fac decât să te sperie și să îți inducă panică. Frica este foarte puternică, avem de-a face cu un inamic pe care nu îl înțelegem bine. Dar oamenii au început să mă evite, să treacă pe partea celalată pe stradă când mă văd”, a povestit scriitoarea pentru Antena 3.

Propria familie se ascunde de ea. Petronela: „Rudele mele se închid în casă”

„Am fost invitată zilele trecute la un radio și când am intrat nu era nimeni în sediu. Se ascunseseră, auziseră că vin. Rudele mele se închid în casă, sunt reacții complet iraționale. Mi se pare foarte important de înțeles că un bolnav de COVID vindecat este cel mai singur contact pe care poți să îl ai. Este un om care nu mai are boala, nu mai e contagios și de principiu nici nu mai poate lua boala prea curând. E nevoie de multă informare”, a precizat Petronela.

