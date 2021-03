Rică Răducanu, după vindecarea de COVID-19: "Boala este rea. A fost beleaua de pe lume. Soţia încă nu e foarte bine"

Rică Răducanu și soția au fost internați la Spitalul “Victor Babeș” din București în luna ianuarie, după ce ambii au fost depistați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

Fostul mare portar al Rapidului a avut formă ușoară a bolii, însă soția sa a fost transferată în stare gravă la ATI.

"Boala asta e rea"

După experiența cu COVI-19, Rică Răducanu spune că "boala asta e rea si, pentru cine mai are si alte boli, e si mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat in spital, dar nu am avut mari simptome.

„Soția încă nu e foarte bine, a stat o luna în spital”

Sper sa scăpam cat mai repede de aceasta boala. La 10 mai poate se da drumul la toate, sa aduc lăutarii, ca tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume sa stau singur acasă, când era soția in spital, m-au luat toate gândurile. Soția încă nu e foarte bine, a stat o luna in spital", a declarat Rică Răducanu la Pro TV.

În vârsta de 74 de ani, Rică Răducanu a jucat de 61 de ori în echipa națională. Fostul internațional şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Rapid.

