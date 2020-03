O româncă infectată cu coronavirus în Italia, salvată de la moarte: 'Medicii sunt niște îngeri'

Elena Vivsenco (47 de ani) locuiește împreună cu soțul și fiul lor de 21 de ani în Val di Susa, în apropierea orașului Torino.

Drama româncei a început pe 28 februarie 2020, atunci când a început să respire din ce în ce mai greu.

La început a avut o simplă tuse uscată, însă în câteva zile a început să aibă dureri în tot corpul, să îi fie dificil să se dea jos din pat, să se simtă tot mai obosită și să respire foarte greu.

După câteva zile, Elena a înțeles că ar putea fi infectată cu coronavirus, motiv pentru care a cerut ajutorul medicilor.

Pe 3 martie, românca a mers la medic și a primit o rețetă pentru antibiotice, medicul crezând că are pneumonie.

Două zile mai târziu, pe 5 martie, starea de sănătate a Elenei s-a înrăutățit, motiv pentru care a mers direct la spitalul din Rivoli și i-a atenționat pe medici că a fost plecată în Veneția, la sora ei.

A fost testată pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv. În ciuda testului pozitiv, românca a fost trimisă acasă, acolo unde a mai stat până pe 13 martie, atunci când a ajuns în stare gravă la spitalul din Torino.

Plămânii ei mai funcționau la un sfert din capacitatea normală, iar fiecare gură de aer pe care o lua era o nouă șansă la viață.

Medicii au început să îi admnistreze tratament ce a constat în doi litri de oxigen pe minut.

"Din momentul în care am primit oxigen, m-am simțit mult mai bine. După câteva zile am început să mă simt mai bine și am fost externată. Pe 22 martie am fost din nou testată, iar rezultatul a fost tot pozitiv. Mă simt în continuare foarte slăbită, sunt acasă și mă odihnesc", a declarat Elena pentru torinoggi.it.

În prezent, românca infectată cu coronavirus trebuie să aștepte 15 zile pentru a fi retestată.

"Medicii, asistentele, toată lumea din spitalul din Cuneo. Toți sunt niște îngeri. Le mulțumesc tuturor pentru ce au făcut pentru mine. Am fost norocoasă pentru că m-am numărat printre primii pacienți și am avut un pat și oxigen", a mai precizat românca.