Români întorși în Maramureș, apel în versuri pentru a fi testați: 'Părinții mă așteaptă-n poartă, copiii-n brațe să îi strâng'

Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat, astăzi, că oamenii stau 14 zile în carantină fără să știe de ce.

"Borșenii aflați în carantină în oraș vor să fie testați. Dar conducătorii noștri de la București refuză să-i testeze pe cei aflați în carantină. Vor să-i scoată după 14 zile fără să știm pentru ce i-am ținut în carantină. Cei în carantină, veniți din Italia, peste 150 de persoane, au transmis un mesaj video în versuri pentru sensibilizarea autorităților", a spus Timiș.

În mesajul video, mai mulți borșeni s-au înregistrat cu pancarte cu versuri, spunând că este solicitarea sutelor de persoane izolate în centrele de carantină care așteaptă un răspuns care le-ar aduce liniștea și pacea sufletească, aproape de familii, fără teama că ar putea infecta pe cineva.

”Nu m-am întors aici de bine, ci fiindcă n-am avut de-ales, am stat cuminte-n carantină, nu vreau, fără un test, să ies! Nu știu ce am adus de-acolo, de am covid-ul sau nu-l am, vă rog din suflet, nu mă puneți, familia eu să mi-o condamn.

Cer doar un test să mi se facă, cât poate fi? Eu îl plătesc, să merg cu inima împăcată, pe-ai mei să nu-i îmbolnăvesc. Am stat închis ca și un câine, și regulile-am respectat, n-aș vrea să știu, mâine, poimâine, că pe ai mei i-am infectat.

Părinții mă așteaptă-n poartă, copiii-n brațe să îi strâng, cadou le-aș duce ciocolată, nu moartea-n chip nemaivăzut”, se arată în mesajul înregistrat.

(sursa: Mediafax)