Senatorul PNL Vergil Chițac, primele declarații după ce s-a aflat că ar fi infectat cu coronavirus

”Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă.Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru”, a scris senatorul Vergil Chițac, pe Facebook.

Cu toate acestea, Vergil Chițac a precizat că a solicitat efectuarea unui test pentru coronavirus pentru a înlătura orice suspiciune.

Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent”, a scris senatorul, pe Facebook.