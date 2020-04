Ce trebuie să facă România, să nu ajungă ca Italia. Sfaturile unui medic român aflat pe "câmpul de luptă" din Verona

„În acest moment al pandemiei acestui virus, prevenţia este fundamentală. Nu trebuie să ajungem să tratăm pacienţii în spital. Nu trebuie să răspândim virusul. Este foarte important ca oamenii să stea în izolare, să se spele foarte des pe mâini, să folosească chiar şi o mască făcută din tifon. Pentru că în momentul în care se va ajunge să se răspândească virusul cum s-a răspândit în Italia sau Spania, pentru România va fi un dezastru. Ţara nu are capacitatea, nici din punct de vedere calitativ, şi nici cantitativ, să facă faţă unor astfel de cifre. Nu există personalul necesar. Nu poţi să ai şapte paturi şi un singur ventilator. Aia nu e terapie intensivă”, a declarat acesta, potrivit adevarul.ro.

„Pacientul odată ajuns la terapie intensivă, unde este intubat, nu are nevoie doar să fie legat la un ventilator. El are nevoie de asistenţă 24 din 24. Noi, ca să-i ventilăm pe bolnavi, trebuie să-i întoarcem cu faţa în jos ca să deschidem acea parte bolnavă a plămânului, care este posterior. Vă daţi seama, un om de 100 de kg, să-l întorci cu toate perfuziile, cu tubul şi cu tot ce mai are pe el. Doar pentru asta avem nevoie de şase oameni. Şi facem aceste cicluri la fiecare 24 de ore, pentru a deschide partea bolnavă a plămânului, pentru a reuşi să o umplem cu aer şi să evităm formarea de zone la nivelul plămânului unde nu mai are loc schimbul de aer”, explică medicul.

"(...) ne comportăm cu ei ca şi cum ar fi pozitivi. Ne protejăm noi şi ei sunt obligaţi să poarte acele măşti, astfel încât dacă tuşeşte să nu amplifice riscul asupra personalului medical”, a precizat medicul.

Medicul român susţine că este imperativ să purtăm mască de protecţie întotdeauna când ieşim în afara locuinţei, ba chiar să folosim orice mijloc de a ne acoperi gura şi nasul în cazul în care nu găsim aceste măşti.

În ceea ce priveşte cauzele răspândirii accelerate a acestui virus în Italia, medicul Florin Puflea susţine că populaţia plăteşte acum preţul faptului că nu au luat în serios această epidemie. În opinia lui, România are încă timpul să evite acest scenariu, lucru posibil doar prin măsurile de izolare.