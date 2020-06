Dr. Simin Florescu trage un semnal de alarmă: 'Spitalul e plin, terapia intensivă colmatată!'

"Ne-am relaxat. Toată lumea e fericita. Unii cred ca boala asta nici nu a existat vreodată. Ei bine, exista. Si e din ce în ce mai multa......Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babes " din București e plin.

Nu mai prididim cu internarile, vin grupuri de zeci de persoane depistate in comunitate in București, zilnic, Călărași, Roșiori, Giurgiu, etc. Colegii din DSP cauta locuri in spital.

Noi primim cât timp inca mai putem asigura un flux externare-internare, dar în condițiile astea, deja suntem plini. Terapia intensiva e colmatata, spitalul plin, medicii și asistentele in acțiune maxima. E PLIN.

Nici la inceput nu a fost asa....... pe scurt azi: 2200 externați, 1700 confirmați. Boala exista și poate fi atât de gravă cum nu va închipuiți", a scris dr. Simin Aysel Florescu pe Facebook.