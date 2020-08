Sora unei femei care a murit suspectă de COVID-19 rupe tăcerea: "A murit ca un câine. Ați uitat să mai fiți oameni!"

Luminița, sora femeii care îi acuză pe medici, s-a stins din viață pe 23 iulie, la Spitalul Județean de Urgență Buzău, acolo unde a ajuns în stare gravă și cu febră.

Din cauza faptului că avea febră, femeia a fost imediat catalogată drept suspect COVID-19, motiv pentru care nu ar fi primit tratamentul pentru boala de care suferea.

"Ea a fost sora mea. Luminita mea. A murit pe 23 iulie la spitalul județean din Buzău. A murit singura ca un caine, deși putea sa mai trăiască. O zi, o săptămână, o lună. A fost dusă la spital cu o salvare și tinuta ore bune la izolare deoarece avea febra si a fost suspectată imediat de covid 19.

Am insistat noi familia sa se ocupe cineva de boala de care suferea iar răspunsul lor a fost: este o asistentă cu ea si asteptam medicul. A fost lăsată multe ore sa agonizeze pana ce sa îndurat un medic sa o duca la terapie intensivă de unde dupa putin timp a si murit. A doua zi noi familia am mers la spital. Ni s-a pus în fața un formular prin care trebuia sa semănăm ca luam la cunoștință că este suspecta de covid 19. De la morga spitalului ni s-a comunicat ca nu o putem lua pana nu vine rezultatul testului.

Tot în aceeași zi primim un telefon cu număr privat de la un funcționar al spitalului care ne spune sa mergem la morga ca ar mai exista o varianta, aceea de a lua cadavrul in sac si cu sicriul sigilat. Binenteles ca noi nu am fost de acord si le am spus că așteptăm rezultatul testului, rezultat care a venit abia duminica NEGATIV.

Acum va intreb eu pe voi, cei care mi-ati lasat sora sa moara: Cum mai puteti dormi linistiti stiind ca ati lăsat-o singura sa agonizeze? Nu i-ati aprins o lumânare, nu a-ti facut nimic sa-i prelungiti cumva zilele.

Jurământul l-ati uitat? Pentru cei 500 de euro in plus ce va intra în buzunar luna de luna ați uitat sa mai fiti oameni?

Opriți această mizerie. Lăsați-ne sa ne tratăm bolnavi in spitale. Nu ne mai condamnați la moarte! Lăsați oamenii sa-si îngroape morții creștinește. Iar voi, voi toti cei care ati distrus o lume, de atât sa aveti parte: de ceea ce am eu acum in suflet!", a scris Florentina Zaharia într-o postare pe Facebook.