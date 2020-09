Strigăte de dincolo de COVID! Ionuț simte că se stinge: ”Când am acele crize de tuse pur şi simplu tuşesc până când rămân fără aer”

Unul dintre ei este Ionuţ Anghel, iar viaţa lui se stinge cu fiecare secundă care trece. Are o boală pulmonară obstructiv – cronică, care este o afecţiune foarte gravă.

Această afecţiune îi face inima să alerge fără încetare, iar fără un aparat numit complicat „concentrator de oxygen” nu poate face niciun pas.

„Astăzi, nu ştiu dacă se vede, eu am un puls regulat de 115 bătăi pe minut, eu am impresia că inima mea aleargă permanent, nici seara nu pot să mă odihnesc din cauza acestui puls. Butelia din spate este pentru momentele de criză majoră, eu când am acele crize de tuse pur şi simplu tuşesc până când rămân fără aer”, a spus Ionuț Anghel, conform Mediafax.

Leacul pentru boala lui Ionuţ este doar un transplant pulmonar iar bărbatul aşteaptă această operaţie salvatoare de mai bine de un an. Din cauza pandemiei, în multe centre pentru donare multi-organ au devenit imposibile operaţiile de transplant.