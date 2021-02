Student voluntar în spital COVID: Am trăit singurătatea celor care mor fără să vorbească cu rudele

Răzvan Iacob este student în anul VI la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Începând din luna decembrie, el este voluntar la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei.

El povestește că în spital a lucrat în corturile cu bolnavi afectați de virusul SARS-CoV-2, la UPU în triaj și la stabilizarea pacienților. De asemenea, a fost solicitat să se ocupe de tratamentul pacienților și de monitorizarea funcțiilor vitale. Chiar dacă voluntariatul s-a suprapus peste sesiunea de iarnă, Răzvan Iacob a continuat să vină la spital, având ture de opt ore.

„Practic, am avut calitatea unui asistent medical generalist, dar fără licență. Am lucrat în ture de zi de opt ore, sub coordonarea asistentului șef sau direct a medicului (...) Am învățat multe, atât din punct de vedere profesional cât și în plan personal. Au fost zile mai bune, dar și momente critice. Am văzut cum se pierde un pacient, am trăit singurătatea celor care se sting din viață fără să apuce să vorbească cu rudele”, a povestit Răzvan Iacob.

Lucrurile pe care le-a văzut în saloanele spitalului l-au schimbat

Studentul mai spune că pacienții și cadrele medicale apreciază efortul lui și al colegilor săi.

„A contat ajutorul nostru. Am văzut personalul din spital un pic mai relaxat, atunci când ne știa la datorie. Mai ales în perioadele superaglomerate. Și bolnavii au avut încredere în noi. Unii ne-au și felicitat pentru că ne-am oferit să ajutăm. Nu am avut cazuri, nici eu, nici colegii, în care să fim respinși sau apostrofați (...) M-am schimbat și eu un pic. După toată experiența aceasta cred că ar trebui să fim cu toții mai buni, să contribuim fiecare cu ce putem pentru a trece peste pandemie. Am văzut cum se moare în deplină singurătate – pacienții văd doar alți bolnavi și niște combinezoane albe. De multe ori nu apucă să își ia rămas bun de la cei dragi. Cred că vulnerabilitatea asta ar trebui să ne facă, să apreciem mai mult ceea ce contează cu adevărat, de fapt: familia și prietenii”, a tras concluzia tânărul voluntar.

62 de studenți de la Facultatea de Medicină din Galați fac voluntariat în unități sanitare din Galați, Brăila și Tecuci. În perioada de voluntariat unii s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 în ciuda măsurilor de protecție. Între timp, cei mai mulți s-au vaccinat și au prelungit contractele de voluntariat pe perioada semestrului II.