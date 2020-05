Comuna din România carantinată fără niciun bolnav de COVID-19

Primarul comunei, Viorel Cucu, susţine că-n localitate nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire.

„În Adâncata am avut două cazuri suspecte, nici un decedat... Am o singură persoană în izolare, pentru că omul face dializă şi a fost la spital şi i-a recomandant de la spital să stea 14 zile acasă, nici un bolnav de COVID, nu, nimic. Am avut doi suspecţi, oamenii s-au izolat”, a arătat alesul local.

Primarul spune n-a primit soluţii concrete de la instituţia de sănătate publică.

„Relaţia este proastă cu DSP-ul. Cinci - şase adrese pe care le-am făcut, pentru că am avut un caz suspect pentru că avea un magzin în curte şi am închis noi magazinul în aceeaşi noapte, am luat noi hotărârea.... Am luat legătura cu DSP-ul, cum facem, cum testăm familia, pentru că erau şapte persoane plus 11 persoane cu care veniseră în contact. Ce facem, hai să-i testăm. Nu au răspuns în nici un fel. Am luat noi hotărâri de capul nostru. I-am izolat noi de capul nostru. Şi datorită măsurilor luate de noi în comitet, totul semnat, cu medic de familie, cu poliţist, ne-am asigurat să fie totul în regulă şi ne-a ferit Dumnezeu fără cazuri, fără deces, fără nimic. Nu mi se pare corect ca după 15 să mă ţină în izolare”, a spus alesul local, potrivit adevarul.ro.