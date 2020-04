Un tânăr a dat 5.000 de lei pentru un burger. "Nu ştiu dacă a fost abuz sau nu, dar asta e situaţia"

Userul Jinxtor de pe site-ul Reddit România spune că poliţistul i-a zis că mersul la McDrive nu e o necesitate. Mulţi utilizatori ai aceluiaşi site îl îndeamnă pe bărbat să conteste amenda.

Postarea de pe site-ul Reddit:

"Context: Sambata seara am fost la lucru schimbul 3. Duminica dimineata ioc mancare acasa. Am zis sa imi completez declaratia, sa iau masina si sa merg 2 km pana la McDrive. Safe and quick. Nu contact cu lumea, plata cu cardul. Dezinfectant in masina. Am crezut ca fac un lucru ok. Ma protejez si pe mine. Protejez si pe restul.

Eh, la intoarcere m-a oprit politia. Mi-au zis ca McDonalds sigur nu reprezinta o necesitate. Le-am explicat ca pentru mine a reprezentat o necesitate (plus ca mancarea gatita de mine e mai periculoasa decat Covid-19) si ca mi-am luat toate masurile inainte sa plec.

Nu am reusit sa ma fac inteles, asa ca m-am ales cu 5.000 lei amenda (2.500 in 15 zile). In retrospectiva, nu imi dau seama cat de mult am gresit sau daca am gresit. Nu stiu daca a fost abuz sau nu, dar asta e situatia. Sunt doar suparat ca stiu ca sunt deplasari mai grave care se intampla (pietoni par example) care nu sunt sanctionate deloc. O sa-mi treaca…but fuuuuckk 5.000 lei.

Watch out!

Edit: Multumesc de comentarii. Majoritatea spun ca a fost vorba de un abuz - plata 50% amenda + contestatie.

Pe moment nu mi-am dat seama ca e un abuz si din comentarii imi dau seama ca legea lasa mult loc de interpretari si probabil nu toti politistii stiu cum sa o aplice corect.

De ce 5.000 lei amenda? Nu stiu, poate pentru ca gluma cu mancarea vs covid19 nu a fost gustata + nu am putut sa fiu de acord cu afirmatiile lui si i-am spus ca nu ii dau dreptate + a crezut ca imi permit? (am mare grija de masina mea si am mai tot lucrat una alta la ea) + pentru ca a putut. Cred ca daca ii dadeam dreptate mai repede (dar eu tot ii explicam de ce mcdrive si de ce cred ca e ok), scapam de amenda".