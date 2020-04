Un medic german, teorie-explozivă despre COVID-19

"Aș vrea să vă spun ceva despre epidemia de coronavirus despre care se vorbește că o avem chiar acum. Mai întâi m-a gândit că această campanie de influențare se va sfârși, dar s-a amplificat atât de mult încât trebuie s-o analizăm cu atenție.

Am lucrat ca medic și am condus un departament de sănătate. Am avut propriul meu sistem de monitorizare pentru gripă. În fiecare an am văzut numărul celor care se îmbolnăvesc la 150.000 de locuitori.

În fiecare an în lume apar noi feluri de viruși, pentru că virușii trebuie să se transforme. Dacă aceeași viruși ar reveni anul următor, sistemul nostru imunitar i-ar recunoaște și nu ne-ar putea să ne îmbolnăvească și să se înmulțească.

Așa că în mod regulat ei trebuie să se schimbe câte puțin și ăsta e motivul pentru care avem noi variante ale acestor viruși în fiecare an. Există aproximativ 100 de feluri de viruși care se schimbă constant.

Până acum, nu ne-a păsat care virus a provocat această gripă, sau boală, sau cum vreți s-o numiți. Însă timp de mai mulți ani au fost întreprinse cercetări la Glasgow. Acolo au încercat să folosească testele disponibile – asta înseamnă că ei n-au testat toate cele 100 de feluri de viruși, ci numai cei pentru care aveau teste disponibile.

Așa că au verificat poate 8 sau 10 viruși și coronavirușii au fost mereu printre cei testați".

