Case pentru viitor

Captură video Antena 3 CNN

Accesul la o locuință este esențial pentru o viață sănătoasă iar lipsa unui cămin decent poate avea efecte grave asupra calității vieții, atât pentru părinți cât și pentru dezvoltarea viitorilor adulți. Paradoxal, însă, România, țara cu cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană, are și cel mai mare număr de persoane care trăiesc în locuințe aglomerate. Potrivit statisticilor oficiale, aproape jumătate din populația țării locuiește în case supraaglomerate și doi din 10 români au toaleta în curte. În 10% dintre cazuri, pereții caselor au igrasie iar acoperișurile stau să cadă.

Sunt cifre care dau fiori. De aceea, la invitația ENGIE România și Habitat for Humanity, 48 de lideri din mediul de afaceri, împreună cu reprezentanți ai unor mari ONG-uri s-au transformat în voluntari pentru o zi și au clădit, împreună, un viitor mai bun pentru 4 familii din satul Moara Nouă, județul Prahova. Acțiunea face parte dintr-un proiect mai amplu, la finalul căruia, vor fi date în folosință 3 case, în care vor locui 12 familii.

Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania: ”Mă bucur extrem de mult azi să fiu aici. Suntem 48 de voluntari dar mai mult decât asta, îmi dau seama că am primit mult mai mult azi decât am dat. Când auzim ce au spus familiile care se vor muta aici, sincer mă pot întoarce acasă și să spun: astăzi am făcut un lucru bun”.

Lucrările începute în urmă cu 5 luni vor fi gata la finalul anului atunci când 45 de persoane se vor putea muta în casele noi.

”Momentan montăm plăcile de OSB”.

Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania: ”Am invățat mult de la Laurentiu care este acolo și care ne-a ajutat pentru a fi sigur că reușim să facem un lucru de calitate. Trebuie să avem un spirit de echipă, trebuie să ne organizăm și dacă avem asta sigur reușim să facem niște lucruri minunate”.

Roberto Pătrășcoiu, CEO Habitat for Humanity: ”Cele mai fericite momente din viața mea profesională sunt cele în care înmânez cheile de la noua locuință pentru o familie, defapt ceea ce se restabilește în acea familie nu sunt 4 pereți și un acoperiș, nu este mai mult spațiu sau mai mult confort ci este vorba despre restabilirea speranței”.

Jonathan T.M. Reckford, CEO Habitat for Humanity International: ”Pentru mine, bucuria este întâlnirea cu familiile. Atunci devine mult mai personal. Habitat for Humanity lucrează în 70 de țări din întreaga lume și am ajutat peste 59 de milioane de oameni”.

De-a lungul timpului, ENGIE România s-a implicat activ în susținerea protecției mediului, educației și sănătății. În domeniul protecției mediului, compania promovează parteneriate care facilitează accesul la energie verde pentru consumatori aflați în nevoie, îmbunătățesc eficiența energetică a unor clădiri cu rol social și reduc volumul emisiilor de carbon. În ultimii 11 ani, compania a investit aproape 2,5 milioane euro în astfel de proiecte de eficiență energetică, iar angajaţii săi au dedicat voluntariatului peste 11.000 de ore.