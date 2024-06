România, în linie dreaptă spre economia digitală

Captură video Antena 3 CNN

Suntem pe primul loc în Europa la numărul de IT-ști, care au dus numele României departe. Cum suntem și în topul țărilor cu cea mai mare viteză la internet. Si totuși, ne confruntăm cu o mare discrepanță între ceea ce avem la dispoziție și nivelul de pregătire al populației din punct de vedere digital.

Pentru ca o țară să țină pasul cu economia globală, trebuie ca fiecare cetățean să aibă acces la educație digitală și financiară de calitate. Aici a intervenit Mastercard, care și-a asumat ca prin serviciile și campaniile sale să educe consumatorii, să-i informeze corect și responsabil despre cum poți trăi și prospera într-o economia digitală, inclusivă și durabilă.

Elena Dincă, Head of Sales for Financial Institution Merchants and Government Segment, Mastercard: ”Deși instrumentele tehnologice care pot asigura incluziunea financiară există, pentru mulți oameni aceste instrumente sunt inaccesibile. Abilitățile digitale se învață și țin de fiecare dintre noi să conștientizăm importanța tehnologiei”.

Să plătești online e ușor, sigur și la îndemână, iar educarea românilor se face azi printr-o nouă campanie care vrea să înscrie plățile pe internet între obiceiurile zilnice ale cât mai multor oameni. Astfel a apărut Marțea Mastercard, când pentru plățile făcute cu cardul în anumite industrii utilizatorul primește automat înapoi în propriul cont 10% din valoarea transferului.

Diana Tanase, Head of Marketing, Mastercard: ”Programul constă în patru etape. Începem anul cu campania de taxe, impozite și plăți de utilități. În al doilea val de campanie, am mers către zona de supermarketuri, conectat cu sărbătorile primăverii, cu Paștele și cu vacanța de 1 mai, iar pe parcursul verii oferim acest beneficiu tuturor celor care aleg să plătească cu cardul Mastercard în străinătate, iar pe final de an vom merge în industria plăților electronice”.

Accesul pentru cât mai mulți oameni la servicii digitale nu e singura misiune sustenabilă a companiei de tehnologiei și servicii financiare.

Elena Dincă, Head of Sales for Financial Institution Merchants and Government Segment, Mastercard: ”Ne-am luat angajamentul de a aduce un miliard de oameni în economia digitală până în 2025 și de a atinge zero emisii nete până în 2040, iar până în anul 2028 ne propunem să eliminăm plasticul PVC nereciclat din producția asociată cardurilor de plată”.

Odată cu educarea populației, clienții primesc la schimb: atenția deplină a companiei, o experiență cât mai frumoasă, șansa de a învăța, de a-și rezolva problemele și a-și face cumpărăturile cât mai ușor și rapid.

Radu Ionescu, Director, Products and Services, Mastercard: ”Hiper-personalizare înseamnă, de fapt, o înțelegerea aprofundată a clientului. În acest fel, clienții beneficieze de experiență personalizată în funcție de nevoile, preferințele și interacțiunile anterioare pe care le-a avut cu respectivul comerciant”.

Economia o fac oamenii, iar o Românie puternică financiar depinde de fiecare dintre oamenii săi, de fiecare dintre noi, de deschiderea și eforturile noastre și de accesul pe care îl avem la educație responsabilă și de calitate.