Măiestrie în arta vinului din inima Transilvaniei

De peste 75 de ani, Jidvei, cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România, pune accentul pe moştenirea din inima Transilvaniei şi o duce mai departe prin respectul pentru arta vinului şi natură, o reţetă care face diferenţa şi care nu ar trebui să lipsească niciunui producător de vin.

Claudiu Necşulescu, proprietar Jidvei: “Microclimatul creat în această zona e un mare atu pentru calitatea vinurilor şi împletită cu dedicarea şi colectivul familiei JIDVEI, ies nişte lucruri senzaţionale.”

Jidvei este o poveste de familie împletită cu istorie, pasiune, măiestrie şi tehnologie. Anul trecut, când grupul a aniversat 75 de ani de la înfiinţare şi 25 de la privatizare, vinul românesc a ajuns şi în Italia şi în Franţa, dar şi la Jocurile Olimpice, în calitate de partener oficial al Comitetului Olimpic Român.

Ana Necşulescu, Communications Director Jidvei: “Am început anul prin a participa la Paris la evenimentul dedicat marelui artist Brâncuşi. Am avut onoarea să fim vinul oficial al expoziţiei unde am întâlnit mulţi români din afara ţării care au venit cu lacrimi în ochi să ne spună că sunt foarte mândri că în Franţa, într-o ţară cu o tradiţie în vinuri să consume un vin românesc la un eveniment dedicat lui Brâncuşi.”

Iar vinul produs în inima Transilvaniei a devenit primul din România inclus în TOP 100 Premium Wine and Spirits Brands of the World 2023 by Luxury Lifestyle Awards, alături de cele mai presigioase şi apreciate branduri globale. Cele peste 70 de etichete din portofoliu și cele peste 1000 medalii, obținute la cele mai importante competiții naționale și internaționale, sunt dovada angajamentului față de excelență și continuitate.

Claudiu Necşulescu, proprietar Jidvei: “E un domeniu elitist, lumea vinului în sine înseamnă multă educaţie, înseamnă bun simţ şi valori perene pe care ar trebui să le conservăm şi să le ducem mai departe.”

“Ţara Vinului”, aşa cum erau cunoscute în Europa în epoca feudală podgoriile din inima Transilvaniei, poate fi simţită acum nu doar prin gust, pentru că grupul a depăşit sfera vinurilor şi ofera turiştilor care ajung la Castelul Bethlen-Haller o adevărată experienţă pe un domeniu viticol uriaş.

Ana Necşulescu, Communications Director Jidvei: “Castelul a fost construit în secolul XVI. Timp de 20 de ani s-a lucrat foarte mult la reabilitarea lui, iar astăzi este deschis publicului pentru vizitare, degustări şi servirea prânzului, precum şi pentru cazare în circuit închis.”

Succesul unei companii se simte şi în comunitatea din care face parte, astfel că producătorul de vinuri acordă burse de studiu elevilor din medii defavorizate şi premiază pe cei cu rezultate excepţionale. Iar angajamentul de a face cunoscut renumele vinului românesc atât în țară, cât și peste hotare, prin autenticitate şi calitate rămâne o prioritate.

· Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România

· Grupul deține cel mai mare domeniu viticol din România și din Europa, 2.500 hectare, cu proprietar unic

· Compania este recunoscută printre cei mai buni 100 de producători de vinuri și băuturi spirtoase premium din întrega lume.

· În epoca feudală, podgoriile din inima Transilvaniei erau numite Weinland - Țara Vinului

· Castelul Bethlen-Haller este locul unde descoperi povestea vinurilor și frumușețea locurilor

· Compania își propune ca din acest an să devină 100% independentă energetic.