INTERVIU. Elena Lasconi: O delegație a USR a vrut să se întâlnească cu Nicușor Dan și el nu i-a mai primit, de frică

Elena Lasconi spune că unii dintre liderii USR ar fi vrut să se întâlnească cu Nicușor Dan și acesta nu i-a mai primit. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președinta USR, Elena Lasconi, a dezvăluit, într-un interviu acordat Antena3.ro, înainte de a merge la Curtea de Apel unde a contestat decizia partidului de a-i opri accesul la finanțarea campaniei, că o delegație a USR a vrut, luni, să se întâlnească cu Nicușor Dan, și că acesta a refuzat să îi primească pe liderii partidului, ”de frică”.

Lasconi mai spune că USR riscă să nu mai intre în Parlament, la alegerile viitoare, și că ea în acest moment nu are acces nici la bani pentru a promova o postare pe Facebook.

Întrebare: Aș începe cu întrebarea zilei de astăzi, practic o contestație pe care conducerea USR a făcut-o la Curtea de Apel București la decizia Biroului Electoral Central. Veți merge astăzi la Curtea de Apel București și ce credeți că se va întâmpla? Trebuie să le spunem oamenilor: Este vorba despre o contestație pentru ca partidul să poată să susțină un alt candidat, să-l susțină pe Nicușor Dan.

Elena Lasconi: Da, nu este vorba despre conducerea USR. Eu sunt președintele USR și este o contestație făcută de Ionuț Moșteanu doar pentru că USR nu putea să depună contestație, pentru că aveau nevoie de semnătura mea, că eu sunt reprezentantul legal. Chestiunile legate de partea asta juridică le-am lăsat avocatului. Noi oricum o să depunem, dacă nu, chiar a depus o altă contestație prin care vreau să mi se dea dreptul să folosesc banii pentru campanie. Și v-am spus chestiunile juridice cel mai bine, răspunsurile le are avocatul.

Întrebare: Dumneavoastră ce veți susține la Curtea de Apel București astăzi?

Elena Lasconi: Deci, eu am două chestiuni. Una o să mă apere avocatul în acea contestație făcută de Ionuț Moștanu și de asemenea, va fi o altă contestație făcută la toată trădarea pe care ați văzut-o și dumneavoastră în spațiul public.

Întrebare: Adică astăzi veți depune o solicitare sau o contestație la decizia pe care a luat-o Biroul Național, despre care ați spus că este nestatutară, aceea de a vă opri finanțarea?

Elena Lasconi: Da, da, da, cer anularea tuturor deciziilor luate în Biroul Național.

Întrebare: Cum vedeți în acest moment situația din partid? Este o situație puțin spus ciudată. Mă gândesc că ați vorbit și cu membrii de partid, dincolo de cei care se află în conducerea partidului. Un partid care are un candidat desemnat oficial, înscris în competiție pe buletinul de vot, care vrea acum să susțină un alt candidat, cel puțin la nivel sigur de conducere, de Birou Național, unde pare că se iau deciziile. Ce spun membrii simpli?

Elena Lasconi: Deciziile nu se iau în Biroul Național. Deciziile se iau în doi de către Moșteanu și Fritz, care cred ei că controlează tot partidul, ei controlează obedienții lor, dar partidul este format din peste 20.000 de membri și, sincer, astăzi este și miercurea trădării. Știți foarte bine că miercurea a bătut palma Iuda și l-a vândut pe Isus pe 30 de arginți. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta, pentru că mie mi se pare că România se confruntă cu niște lucruri extrem de de grave și de serioase. De la economie, de la faptul că avem cel mai scump Paște din ultimii 20 de ani, de la faptul că ni se atrage atenția că țara noastră o să ajung în junk, în ceea ce privește rating-ul de țara, asta înseamnă că n-o să mai vină investitori străini aici, despre situația geopolitică, de contextul în care ne aflăm.

Mie mi se pare că noi trăim de câteva luni într-o telenovelă. Parcă acești candidați ar candida pentru altă țară, pentru Venezuela sau pentru mai știu eu ce țară. Și nu, nimeni nu vorbește despre problemele reale ale României. Nu știu dacă ați auzit, bănuiesc că știți declarația șefului statului major, de riscurile din punct de vedere al securității pe care le avem vizavi de Rusia. Astea sunt chestiuni serioase. Eu aș vrea ca toți candidații să vorbim, să avem dezbateri despre securitatea națională, despre măsuri pentru a ne reveni din punct de vedere economic. E e un moment extrem de greu, e foarte multă gălăgie în jur, e foarte mult zgomot. Oamenii au obosit, s-au săturat sunt scârbiți să deschidă televizorul și să vadă cum unii candidați își aruncă cu noroi unul altuia. Haideți să vorbim despre lucrurile concret reale. Noi vorbim numai despre sondaje.

Nu înțeleg de ce nu facem, nu strângem toate sondajele astea care sunt făcute pe piață. Ne apucăm, facem o medie și mergem și punem candidatul la Curtea Constituțională. Deci o lipsă de respect față de români. Totul am impresia că este o manipulare electorală incredibilă prin care trebuie să li se dea semnale românilor cu cine ar trebui să voteze.

„Sistemul a intrat în USR”

Întrebare: Din păcate, lucrul acesta a plecat și din partidul dumneavoastră. Încercăm să găsim poate o explicație, de ce, de exemplu, peste noapte, nu peste noapte, la propriu, dar de la o săptămână la cealaltă, cei care erau alături de dumneavoastră și vă susțineau și păreau că vă susțin până la capăt, că tot e un slogan electoral, dintr-o dată și-au schimbat punctul de vedere și au decis că nu mai sunteți un candidat bun. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cum vă explicați asta?

Elena Lasconi: Dați-mi voie să, dacă intru pe linia dumneavoastră, pot să devin adepta teoriei conspirației și să mă gândesc că sistemul a intrat în USR, pentru că eu explicații nu am. De exemplu, momentul în care noi am făcut șase sondaje, da, patru sunt irelevante total, pentru că le aveau pe Georgescu măsurat. Dar încă o dată vă reamintesc cum au fost sondajele de anul trecut care nu au reflectat realitatea. Păi, în momentul în care au văzut al 2-lea din cele șase sondaje și era așa o situație catastrofală, ei aveau toate pârghiile din punct de vedere statutar și legal să convoace un congres în ianuarie, de exemplu, și pe care să-l facă, nu știu, la începutul lunii martie, da, și la începutul lunii martie, mai, până atunci mai făceam niște măsurători, și decidea congresul.

Doar că problema este următoarea, în statutul nostru spune foarte clar că congresul desemnează candidatul la prezidențiale din rândul membrilor, deci nu are opțiunea de independent. Și ei au încercat să facă toate presiunile posibile ca eu să cedez. Și înainte, cu o seară, de acea ședință de birou național, care a fost o minciună, ce ați văzut la televizor este una și decizia spune cu totul și cu totul altceva. Deci, ei au spus la televizor că-mi retrag sprijinul politic și că o să-l susțină pe Nicușor Dan. Și știți foarte bine că au apărut aproape toți parlamentarii în poză, iar decizia, pentru că eu am cerut-o, am cerut-o tipărită, că nu aveam ce să contest când trebuia o dovadă fizică, nu povești declarații la televizor, decizia spunea de fapt că Biroul Național convoacă comitetul politic pe data de 24 aprilie. Adică să ne revenim puțin.

Ei știau că nu au cum să-mi retragă sprijinul politic pentru că nu mi l-au dat și nu ei sunt în măsură să facă lucrul acesta. Nu pot să-l susțină pe Nicușor pentru că nu se poate, oricum este ilegal ce vor să facă și nestatutar. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al mai multora. Să vedem ce o să spună și instanța. Adică se încearcă o mare presiune și asta durează de anul trecut.

Întrebare: Vorbiți de sistem, cine este acest sistem? Cum cum ar fi ajuns acest sistem în USR? De cine este reprezentat? Care sunt pârghiile care mișcă rotițele acestui sistem de care vorbiți? Aveți cumva detalii, informații? Cunoașteți mai multe?

Elena Lasconi: Încă de anul trecut, că dacă era Ciolacu în turul doi nu se anulau alegerile. Când vorbesc despre sistem nu mă refer la vreo conspirație, mă refer la o realitate pe care o vede toată lumea, un cerc de oameni care s-a rotit ani de zile în funcții-cheie, în Guvern, în Parlament, în partide mari și care, indiferent cine a câștigat alegerile, au rămas la butoane. E vorba despre aceeași oameni care decid bugete, numiri, influențează contracte, direcționează fonduri și care, chiar dacă au sigle diferite, joacă de multe ori în aceeași echipă. Și vedem asta și acum, cum se unesc în spatele aceluiași candidat sau au mai mulți jucători. Ăsta este sistemul. Iar sistemul nu înseamnă doar politicieni vizibili, înseamnă și rețelele din jurul lor, care s-a obișnuit cu o Românie în care puterea nu e dată de oameni, ci de combinații.

Eu nu am fost niciodată în acest cerc și asta mă face diferită. Ei nu mă pot controla. Și eu cred că de asta deranjez atât de mult.

Întrebare: Uneori când vorbim de sistem, ne gândim și la structuri active sau poate în rezervă din servicii.

Elena Lasconi: Da, vă puteți gândi și la asta, bineînțeles.

„Trădarea nu este o chestiune ușoară. Eu am crezut în acești oameni”

Întrebare: Bănuiți că este vorba și despre așa ceva în USR?

Elena Lasconi: Eu pot să mă gândesc acum la orice, pentru că să știți că trădarea nu este o chestiune ușoară, pe care să o percep ușor. Și aș vrea să se gândească toți oamenii care au fost înșelați și trădați odată în viața lor. Eu am crezut în acești oameni. Am crezut că suntem o echipă, pentru că atunci când a fost cel mai greu, eu m-am aruncat în foc. Pentru ei și pentru valorile pe care credeam că le împărtășim, am făcut o performanță pe care mulți politicieni grei nu au reușit s-o facă. Adică, scuzați-mă, am crescut scorul partidului și partidul nu a fost la 8% că era într-o alianță cu încă două partide, deci cred că era mult mai jos, dar de la 8% l-am dus la 12, în condițiile în care a fost o campanie de tip linșaj în care s-au propagat atunci, în săptămâna aia, înainte de alegerile parlamentare, atâtea minciuni și atâtea fake-uri.

Au fost 4000 de fake-news-uri, de video-uri făcute despre mine, rostogolite de 160 de milioane de ori. Asta cred că spune foarte multe. Mai mult decât atât, e un scor istoric să duci candidatul în turul doi la prezidențiale și să îl scot pe Marcel Ciolacu prim-ministru, șef PSD, cel mai mare partid din România, pe Nicolae Ciucă, președintele Senatului, șeful PNL al 2-lea deci.

Întrebare: Cum ați simțit trădarea din ultimele săptămâni, cum v-ați simțit dumneavoastră ca președintă a partidului în primul rând și sigur candidat la noul scrutin electoral?

Elena Lasconi: Eu chiar nu mă împăunez. Și da, nu a fost ușor, pentru că eu aș fi făcut orice, bineînțeles, orice legal pentru acești oameni și m-am luptat și ei au lucrat subteran și am convingerea că fac asta de anul trecut, adică mi-e, mi-e foarte clar și am simțit anumite lucruri, am simțit sabotajul de la începutul anului.

Întrebare: Adică spuneți că ați fost cumva pusă președintă a partidului și mai apoi candidat la prezidențiale ca să vă rupeți gâtul pe românește și ca să nu deconteze alții?

Elena Lasconi: Asta, dar dumneavoastră să vă aduceți aminte că s-au făcut presiuni mari pe mine ca să nu candidez la șefia partidului și am avut un fler așa cum am avut la foarte multe și de asta și cred că o să fiu foarte bun politician și președinte, pentru că am spus eu nu, nu o să fiu candidatul la prezidențiale dacă nu o să fiu votată președintele partidului, pentru că nu am de gând să mă lăsați și fără resurse în timpul campaniei electorale. Asta le-am spus eu. Deci, vă dați seama, asta le-am spus eu și se pare că am avut dreptate. Eu când intru într-o competiție, intru ca s-o câștig. Sunt un om de echipă, am dat tot, am renunțat la tot, la tot. Chiar este o minune. Mi-am făcut niște analize noi și sunt bine.

Și chiar e o minune că sunt sănătoasă, m-am pregătit, am încercat să mă duc peste tot în presă. Eu sunt un om de echipă, dar ei nu. Și vă mai spun încă un lucru după acest episod, eu nu cred că USR va mai fi relevant și nu cred că dacă va face cumva peste 3 ani pragul să intre în Parlament. Eu nu cred că cineva, vreun coleg de-al meu vreodată o să mai candideze din partea USR la prezidențiale. Nu ai certitudinea, nu ai certitudinea că o să fii sprijinit. Ei s-au văzut cu sacii în căruță. Sunt parlamentari, mulți dintre ei datorită performanței mele și asta vă spun cu mare responsabilitate.

„Eu nu pot nici măcar să boostez o postare pe Facebook”

Întrebare: Care este situația acum? În momentul acesta aveți bani, mai aveți bani de campanie? Știm că există o subvenție importantă, cred că vreo 2 milioane de euro, puteți să o folosiț? Aveți sediu, de exemplu, în sediu aveți acces? Vă mai lasă în sediu?

Elena Lasconi: Da, sunt în sediu acuma când vorbim. Ideea este că tocmai asta vreau să mă ajute instanța, pentru că eu în mod normal sunt reprezentantul partidului, sunt ordonator principal de credite și da, trebuie să am acces la banii ca să pot să îmi fac campanie. Eu nu pot nici măcar să boostez o postare pe Facebook și sunt sigură că instanța o să mă ajute, pentru că ce au făcut este un foarte mare abuz, e și infracțiune și mi-aș dori să se facă dreptate.

Întrebare: Deci, în momentul acesta, până la o decizie a instanței aveți blocați banii, nu puteți să folosiți niciun leu?

Elena Lasconi: Cel puțin așa spun aceste decizii, care din punctul meu de vedere sunt ilegale, dar de asta vreau să am instanța de partea mea. Că nu, nu am alte așteptări decât să se facă dreptate.

Întrebare: În noaptea alegerilor unde credeți că vor sta liderii partidului? I-am văzut la alegerile precedente încolonați în spatele dumneavoastră. Acuma cum credeți că se vor desfășura lucrurile?

Elena Lasconi: Nu știu și asta ar trebui să îi întrebați pe ei.

Întrebare: Vă așteptați să fiți lăsată singură pe perioada acestei campanii?

Elena Lasconi: Eu sigur nu sunt singură, am foarte mulți colegi din partid care sunt alături de mine, parlamentarii au, ei sunt mai speciali sau cel puțin așa se cred. Da, o să revină cu picioarele pe pământ, pentru că votul este al românilor, nu al șmecherilor. Și eu am mulți colegi și vreau să le și mulțumesc pe această cale care sunt alături de mine și sunt și acum în sediu câțiva. Unii încearcă să intre pe la diverse televiziuni ca să mă susțină. Unii sunt în stradă, alții vor să distribuie cât mai multe din postările mele, ca să ajungă mesajele la la cât mai mulți români.

Lasconi: O delegație a USR a vrut să se întâlnească cu Nicușor Dan și el nu i-a mai primit, de frică

Întrebare: Nicușor Dan v-a căutat până acum, după ce a început acest scandal?

Elena Lasconi: Nu. Și nu am așteptări de la el și nici nu aș mai vrea să vorbesc despre el.

Întrebare: Dar până la urmă faptul că partidul va încerca să-l susțină pe Nicușor Dan sau încearcă, a existat inclusiv o scindare. Putem să-i spunem că e scindare în partid și sondajele au arătat că acest lucru nu l-a ajutat pe Nicușor Dan. Din contră, cel puțin unele sondaje arată că după scandalul din USR ați câștigat procente. Credeți în aceste sondaje, că v-a avantajat în vreun fel acest scandal din USR?

Elena Lasconi: N-aș vrea să vorbesc despre sondaje, dar aș vrea să vorbesc despre ceea ce am simțit, că am văzut, că există un val de simpatie, de oameni care au înțeles și de ce au reacționat așa? Pentru că este vorba despre o nedreptate, o nedreptate. S-a întâmplat și anul trecut și de 35 de ani se tot întâmplă nedreptăți românilor și cred că din acest motiv da, știu că voiau să se întâlnească o delegație a USR-ului cu Nicușor Dan și Nicușor Dan, de frică, nu i-a mai primit, că consideră că face rău. Dar el a fost cel care a băgat bățul prin gard cu zeci de declarații în care a spus USR. Adică el a fost cel care a pus presiune și a făcut asta pentru că deja am convingerea că a avut o discuție imediat după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, de atunci.

Întrebare: Deci ne spuneți că cei care au încercat să schimbe orientarea partidului asupra unui candidat au vrut să se întâlnească cu Nicușor Dan și Nicușor Dan nu i-a mai primit?

Elena Lasconi: Da, da, asta s-a întâmplat. Cred că alaltăieri, dacă nu mă înșel.

Întrebare: Există atunci vreo posibilitate ca partidul să revină la susținerea dumneavostră?.

Elena Lasconi: Nu, nu, nu. Și oricum nu sunt credibil și oricum nici nu doresc să-mi îmi facă campanie pentru că au trădat.

Lasconi cere demisia celor 16 membri ai Biroului Național al USR

Întrebare: Cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Sigur, pe termen scurt, dar poate și pe termen mediu, dacă veți rămâne președintele USR și probabil nu știu, în funcție și de rezultatul la prezidențiale?

Elena Lasconi: Eu cred că ei puteau să detensioneze și le și cer asta, să-și dea demisia toți cei 16 din Biroul Național, pentru că asta nu înseamnă dizolvarea biroului național, că există un fel în care se fac alegerile în USR pe liste, adică există mai multe liste care își depun candidatura și intră în Biroul Național următorul de pe listă.

Ei au făcut foarte mult rău USR-ului. Curg plângeri penale pe la Parchet că vor să ia ilegal conducerea, abuziv conducerea USR-ului.

Întrebare: Un mesaj, poate pentru electoratul care va fi prezent la vot în luna mai?

Elena Lasconi: Vreau să le transmit tuturor românilor să aibă Paște fericit și îmi doresc, atunci când ajung în cabina de vot, din punctul meu de vedere, cabina de vot este ca un fel de spovedanie electorală, să pună ștampila pe cel care crede că va face dreptate în țara asta, pe o femeie curajoasă, care nu poate să fie intimidată și nu poate să fie nici șantajată, pe care o definesc faptele și nu poveștile, care nu este înconjurată de oameni dubioși și care nu dorește să ducă la Cotroceni oameni ai trecutului.