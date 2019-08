Cele mai bune locuri de picnic din jurul Bucureștiului (P)

Orașul poate să devină sufocant pe timp de vară. În special Bucureștiul. Dar chiar dacă te simți înconjurat de betoane, la doar câțiva kilometri în jur te așteaptă pâlcuri de verdeață, numai bune de relaxat plămânii și neuronii. Ca să fie plimbarea frumoasă și pentru papile, poți să te pregătești cu un coșuleț de merinde, cum se făcea pe vremuri.

E adevărat că, la români, picnicul înseamnă grătar de cele mai multe ori. Dar sunt foarte puține locuri verzi unde ai voie să faci focul. La fel de gustos ar fi și un picnic care nu necesită cărbuni, dacă îl compui din bucate alese. Și nici nu presupune cine știe ce pregătiri. Cu un card de cumpărături în buzunar, poți pur și simplu să te oprești pe la un supermarket în drum spre una dintre oazele de mai jos.

Pădurea Râioasa

Numele nu-i aduce cinste, dar această pădure aflată la 20 de kilometri de București, spre Târgoviște, are zonele sale foarte frumoase. Și marele avantaj este că, aici, nu se înghesuie chiar tot orașul în weekend. Poate că oamenii se sperie de nume.

Pădurea Bolintin

De partea cealaltă, Pădurea Bolintin vine cu un oarecare prestigiu. Este cea mai mare pădure de stejari din România și e cam tot ce a mai rămas din vestiții Codri ai Vlăsiei. Ajungi aici foarte ușor, pe Autostrada A1. Și intri imediat în atmosfera poveștilor medievale, mai ales dacă ești pasionat de istorie. Parcă ți-l imaginezi pe Mircea cel Bătrân la vânătoare de căprioare. Acum, din fericire, nu mai vânează nimeni. Aria este protejată, iar populația de cerbi, mistreți, vulpi sau vidre se plimbă nestingherită printre stejarii seculari.

Parcul Natural Comana

Undeva pe drumul spre Giurgiu, se ascunde o adevărată mini-deltă. Parcul Natural Comana, înființat în 2004 prin recunoașterea unor arii ca rezervații naturale, împrumută serios din peisajul dobrogean. Peste 140 de specii de păsări și 30 de specii de mamifere mișună pe lângă Balta Comana și așteaptă bucureștenii dornici de experiențe ca-n Deltă, dar la numai 30 de minute de oraș.

Pădurea Snagov

La polul opus al Bucureștiului, pe DN1, ne așteaptă rezervația din localitatea Ciolpani. Pădurea Snagov este probabil cea mai frumoasă din apropierea Bucureștiul, dar e și cea mai frecventată. Pe lac se pot practica diferite sporturi nautice, iar zona are destule restaurante unde puteți opri, în cazul în care n-aveți timp sau chef de alcătuit picnicul dinainte.

