Explicațiile economiștilor pentru slăbirea leului: Avem o situaţie de deficite gemene care dezechilibrează cursul

"Nu ştiu dacă are sau nu are legătură cu situaţia politică. Părerea mea este că nu trebuie să căutăm vreo relevanţă pentru mişcarea de ieri până azi care probabil pare spectaculoasă, dar nu e deloc spectaculoasă din punctul meu de vedere ca dimensiune, ci mai degrabă trebuie să ne uităm la factorii fundamentali din spate. Cursul se depreciază nu de ieri, de azi. Are o tendinţă de depreciere de ceva timp pe fondul deteriorării factorilor fundamentali care ţin de deficitul de balanţă comercială. Deficit de balanţă comercială care s-a accentuat în ultimii ani, şi avem un deficit de cont curent printre cele mai mari din Europa, şi acest dezechilibru e generat de deficitul bugetar, în cea mai mare parte. Practic, avem o situaţie de deficite gemene: deficit de cont curent generat de un deficit bugetar mare şi nu avem deocamdată vreo claritate la nivelul politicii fiscal-bugetare în termeni de ajustare, pentru că suntem încă în vâltoarea alegerilor şi a anului electoral şi nu avem prea multe semne că ajustarea începe, ajustarea bugetului care este absolut inevitabilă", a declarat economistul şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru.

El a menţionat că dacă ne uităm pe proiecţiile Comisiei Europene vom vedea că instituţia estimează un deficit de 7% pentru anul viitor într-un scenariu în care nu se modifică politicile fiscal - bugetare.

Citește și: Curs valutar 20 februarie 2020. Recorduri absolute pentru Euro şi dolar

Întrebat dacă am putea vedea şi alte deprecieri ale monedei naţionale, Dumitru a spus că banca estimează un curs mediu de 4,85 lei pentru un euro.

"Ne aşteptăm să nu avem o ajustare semnificativă a bugetului anul acesta şi ajustarea să fie amânată pentru anii următori, ceea ce va menţine cumva presiunea pe curs. Dar să sperăm că măsurile hotărâte de ajustare fiscale vor veni mai degrabă mai repede decât mai târziu", a mai spus Ionuţ Dumitru.

Leul s-a depreciat joi cu 0,45 bani (0,09%) faţă de euro, moneda europeană atingând un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Naţională a României (BNR) este de 4,7834 lei/euro. BNR a cotat miercuri euro la 4,7789 de lei. Leul a mai atins o cotaţie minimă record joi, 21 noiembrie, când cursul a fost de 4,7808 lei/euro.