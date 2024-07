Există risc de blackout în România? “Sistemul energetic naţional îşi arată limitele”. Ce spune ministrul Energiei

Sistem energetic național - Linii electrice de înalta. Sursa foto: Getty Images

În timp ce ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu există posibilitatea unui blackout major în România şi spune că nu sunt motive de îngrijorare şi fiecare dintre noi ar trebui să aibe un simț de răspundere în ceea ce privește consumul de energie, experții în domeniu trag un semnal de alarmă. Ei arată limitele la care a ajuns Sistemul Energetic Naţional, care acum când este supus unor temperaturi neobișnuite de caniculă începe să îşi arate limitele, România fiind la un pas de o criză fără precedent.

Întrebat despre această situație analistul economic Adrian Negrescu acuză fosta guvernare prin ale cărei măsuri de închidere a centralelor de cărbune a creat condițiile în care România e nevoită să importe curent electric la cele mai mari preţuri din Europa.

„Spuneam încă de acum trei an la Antena 3 CNN, pe vremea când era Virgil Popescu și tăia de zor toate centralele pe cărbune, că vom ajunge în situația de a nu avea energie electrică să asigurăm consumul național și că vom fi nevoiți să importăm. E am ajuns în situația respectivă din cam 8.000 de MW cât consumăm noi zilnic, aproape 2.000 aducem în din import și, atenție, suntem la limita maximă a importurilor, că nu mai țin firele, ca să zic așa, se aducem mai mult. Mai mult decât atât, dacă bulgarii sau ungurii ne opresc exporturile către România și se poate întâmpla acest lucru oricând, practic avem o problemă de consum și ajungem la restricționare a consumului, la fel ca pe vremea lu Ceaușescu.

Asta dincolo de zona industrială, acolo unde există deja niște măsuri de restricționare a consumului. Semănăm ce am cules. Ne-am tăiat singuri craca de sub picioare acum 4 ani de zile, când am început să închidem, fără să punem nimic în loc, grupuri energetice naționale. Eu e un atentat la siguranța economică națională, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, fără ca nimeni să răspundă. Iar domnul Burduja să vină acum în miezul verii să ne spune că are o problemă, își caută fiecare megawatt. L-aș întrebat ce a făcut toată iarna, ce a făcut în primăvară? Dincolo de faptul că ne recita arii electorale, ne cânta în Centru Vechi, preocupându-se mai mult de soarta Primăriei Capitalei decât de soarta sistemului energetic. Anticipam acest lucru, din păcate acolo am ajuns.

Dacă bulgarii prin centrala de la Kozlodui ne limitează consumul, limitează exporturile către România și duc mai mult curent el către greci care acum fac un mare scandal la nivel european pe ideea că ungurii, românii și bulgarii le iau tot curentul. Ei, dacă se transferă acest curent electric mai mult spre Grecia și spre celelalte țări care au nevoie, noi vom intra într-o situație de criză, iar din acel moment se vor lua măsuri de restricționare a consumului. Există deja aceste măsuri și știți ce înseamnă acestea pierderi pentru economie, pentru companiile care vor rămâne fără curent electric, iar pentru populație lucrurile vor arăta foarte greu.

Mă gândesc și la faptul că în jurul Capitalei, de exemplu, toate aceste localități care au explodat ca dezvoltare urbană în ultimii ani, toate acestea vor fi supuse unor mari probleme în cazul în care tensiunea din rețele nu va fi acoperită de aceste importuri", a spus la Antena 3 CNN, Adrian Negrescu.

Incoerența, birocrația şi abordarea populistă au dus sistemul energetic naţional în colaps pe caniculă, avertizează PPC, fost Enel

De cealaltă parte şi compania PPC, fost ENEL, spune că incoerențele în adoptarea unei Strategii Energetice Naţionale, birocrație şi o abordare populistă au dus Sistemul Naţional Energetic în colaps în această perioadă de caniculă.

„Supus unui stres termic neobişnuit - cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius pentru mai multe zile consecutive - sistemul energetic naţional îşi arată limitele tehnice. Cauzele pentru limitele în producţia de energie electrică, precum şi pentru preţurile mari pe pieţele de energie, sunt multiple, dar se rezumă la elemente precum incoerenţele în adoptarea unei Strategii Energetice Naţionale, birocraţie şi o abordare populistă, toate acesta contribuind la amânarea beneficiilor colective aduse de tranziţia energetică, un proces care se întâmplă deja în alte state UE", a scris Alessio Menegazzo pe Linkedin, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, creşterea numărului de cetăţeni români care au investit inclusiv proprii bani pentru a deveni prosumatori a diminuat efectele dificultăţilor din sectorul de producţie, însă au generat şi probleme - în creştere - pentru gestionarea reţelelor, prin inducerea de dezechilibre în anumite intervale orare.



„Propunerea de lege prin care se doreşte adopţia soluţiilor de stocare pentru producţia casnică descentralizată este una oportună. Stocarea oferă oportunitatea unei tranziţii energetice ordonate, una rezilientă la momente de şoc determinate de vreme, de limitări tehnice sau comerciale", a punctat directorul PPC.



În opinia sa, o strategie energetică bine planificată şi coerentă, care ar permite maximizarea beneficiilor pentru toţi clienţii, trebuie să meargă împreună cu investiţiile în digitalizarea reţelelor, un proces care trebuie accelerat şi încurajat în mod corespunzător.



„Tranziţia energetică fără o planificare strategică generează deja cazuri nefericite în Europa. De exemplu, în cazul Olandei, o politică accelerată de electrificare şi de instalare de surse de producţie cu caracter variabil, dar necorelată cu întărirea reţelelor de transport şi distribuţie sau cu investiţii semnificative în soluţii de stocare, a dus la dezechilibre tehnice majore, la timpi mari de aşteptare pentru noi racordări sau, în anumite situaţii, la acţiuni de limitare a producţiei prin ordine de dispecerizare.

În România, aceste dezechilibre (precum şi lipsa unor politici bine planificate) deja generează provocări în operarea reţelelor, precum şi nemulţumiri în rândul prosumatorilor. Soluţiile de stocare locală pot ameliora aceste probleme, prin asigurarea unui spaţiu 'tampon' între nivelul producţiei şi reţelele subdimensionate, precum şi a unei 'punţi' între orele de producţie de vârf (ziua) şi cele de consum de vârf (seara)", a explicat Menegazzo.



El subliniază că instalarea de echipamente de stocare pentru prosumatori va aduce multiple avantaje, atât din punct de vedere tehnic, prin gestionarea eficientă a energiei - prin prelungirea utilizării energiei electrice produse local, astfel încât aceasta să fie consumată chiar şi în orele fără radiaţie solară - cât şi din punct de vedere comercial, optimizând schimburile comerciale între clienţi şi furnizori. Beneficiile, spune el, nu vor fi limitate doar la prosumatori, ci vor ajuta reţelele electrice, reducând congestiile, gestionate cu tot mai mare dificultate.



„În acest context, susţinerea prosumatorilor poate şi trebuie să continue prin diferite soluţii, potrivite locului de consum. Se pot întrevedea subvenţii similare celei existente azi, dar care să includă şi soluţii de stocare sau - luând în seamă scăderea costurilor pentru panourile electrice - subvenţiile se pot îndrepta cu preponderenţă spre soluţii de stocare, aspect ce va genera acelaşi efect benefic de scădere a preţului tehnologiei, pe termen mediu", a punctat oficialul PPC.

Sebastian Burduja cere tuturor "să aibă un simț de răspundere, pentru că nu sunt motive de panică”

Nu există motive de a ne teme de pene de curent generalizate, de blackout, sau alte scenarii vehiculate în spaţiul public. Fac un apel către toţi cei din spaţiul public să aibă un simţ de răspundere, să nu alarmeze românii, pentru că nu sunt motive de panică”, a spus ministrul Energiei, după întâlnirea cu producătorii din sistemul de energie. Sebastian Burduja a precizat că ”există avarii locale”.

„Există avarii locale, suntem la curent, operatorii de distribuţie au intervenit prompt, sunt reacţii corecte, în teren”, a precizat el.

Potrivit acestuia, consumatorii precum spitalele, trebuie să aibă generatoare, pentru că aşa este legea. ”Acolo unde nu merg, trebuie căutaţi şi pedepsiţi cei vinovaţi. Rolul şi răspunderea aparţin spitalelor în primul rând”, a arătat Sebastian Burduja.