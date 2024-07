BNR: Rata inflației va continua să scadă în următoarele luni

BNR: Evoluția este influențată în principal de efectele de bază și de schimbările legislative în sectorul energiei | Sursă foto: Profimedia

Conform actualelor evaluări ale Băncii Naţionale a României, rata anuală a inflaţiei va continua să scadă în următoarele luni, urmând o traiectorie considerabil mai joasă decât cea prevăzută în prognoza pe termen mediu din mai 2024. Această evoluție este influențată în principal de efectele de bază și de schimbările legislative în sectorul energiei, dar și de încetinirea creșterii prețurilor la importuri și de ajustarea treptată în jos a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt.

Conform sursei citate, incertitudinile și riscurile crescute provin din politica fiscală și de venituri viitoare, având în vedere execuția bugetară din primele cinci luni ale anului, dinamica salariilor din sectorul public și impactul noii legi a pensiilor. De asemenea, măsurile fiscal-bugetare care ar putea fi implementate pentru consolidarea bugetară, în contextul procedurii de deficit excesiv și al condiționalităților acordurilor cu Comisia Europeană, contribuie la aceste incertitudini. O sursă semnificativă de incertitudine rămâne piața muncii și dinamica salariilor din economie.

Totodată, modificările legislative recente care afectează prețurile gazelor naturale și energiei electrice, precum și fluctuațiile prețului țițeiului, adaugă la aceste incertitudini. În plus, războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și evoluțiile economice din Europa, în special din Germania, generează riscuri pentru perspectivele economice și evoluția pe termen mediu a inflației. Absorbția fondurilor europene, în special a celor din programul Next Generation EU, depinde de îndeplinirea unor obiective stricte, fiind esențială pentru reformele structurale necesare, tranziția energetică și pentru a contrabalansa, cel puțin parțial, efectele negative ale conflictelor geopolitice.

„Relevante sunt, de asemenea, perspectiva conduitei politicilor monetare ale BCE şi Fed, precum şi atitudinea băncilor centrale din regiune.

Având în vedere cele mai recente date disponibile şi perspectiva continuării scăderii ratei anuale a inflaţiei în următoarele luni pe o traiectorie semnificativ mai joasă decât cea anticipată anterior, dar şi în condiţiile incertitudinilor încă ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât în şedinţa de astăzi, 5 iulie 2024, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75% pe an, de la 7,00% pe an, începând cu data de 8 iulie 2024. Totodată, s-a decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, şi reducerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", se arată în comunicatul băncii centrale, potrivit Agerpres.

Deciziile Consiliului de Administrație al BNR urmăresc asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, contribuind astfel la o creștere economică sustenabilă. Consiliul subliniază importanța unui mix echilibrat de politici macroeconomice și a implementării de reforme structurale, inclusiv utilizarea fondurilor europene pentru stimularea potențialului de creștere pe termen lung, esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și consolidarea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.

BNR monitorizează cu atenție evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să folosească instrumentele disponibile pentru a atinge obiectivul principal de stabilitate a prețurilor pe termen mediu, menținând în același timp stabilitatea financiară.

Următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR dedicată politicii monetare va avea loc pe 7 august 2024.