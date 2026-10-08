Când va fi repornită centrala de la Cernavodă. Cristian Bușoi: "Nu putem risca să se deterioreze pompele"

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a declarat că nu se poate spune când va avea loc repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Foto: Agerpres

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a declarat miercuri seară că nu se poate spune când va avea loc repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă şi reconectarea acesteia la Sistemul Energetic Naţional, în contextul în care prognozele indică în continuare un debit scăzut al apelor Dunării.

Buşoi a atras atenţia că centrala de la Cernavodă poate fi pusă în funcţiune doar în condiţii de deplină siguranţă. În caz contrar există riscul deteriorării pompelor, iar centrala ar deveni nefuncţională pe o perioadă de până la un an.

"Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele zece zile şi ele arată că nu vorbim de o creştere susţinută (a nivelului apelor Dunării - n.r.), ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător.

De asemenea, prognoze care sunt mai puţin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creştere şi de o creştere a nivelului Dunării care să ne permită să luăm în calcul.

Decizia finală sigur că va fi cea a specialiştilor, pentru că trebuie să punem în siguranţă Centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranţă şi nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim.

Deci nu ne putem juca cu redeschiderea, trebuie să fie toţi parametrii şi oamenii de acolo, cu multă experienţă, urmând manualele, vor respecta", a afirmat Cristian Buşoi miercuri seară, la Digi 24.

El a subliniat că autorităţile vor anunţa repornirea centralei atunci când vor fi sigure că ea poate fi repornită în siguranţă.