Ce concedieri masive urmează în România și în ce domenii. Specialist în economie: „Am văzut disponibilizări în acest sector”

Concedierile masive anunțate atât în sectorul public, cât și în companiile private, încep să afecteze tot mai multe industrii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Este incertitudine uriașă legată de durata valului de scumpiri. Econimiștii atrag însă atenția că prețurile produselor și serviciilor vor continua să crească, pe tot parcursul acestui an. Concedierile masive anunțate atât în sectorul public, cât și în companiile private, încep să afecteze tot mai multe industrii. Christian Năsulea, profesor de economie mondială, a explicat sâmbătă, la Antena 3 CNN, cu ce provocări se va confrunta România în perioada următoare.

„Această instabilitate din zona politică și din zona economică înseamnă și un grad foarte mare de incertitudine cu privire la evoluția economiei în ansamblu. Ne așteptăm să fie probleme în continuare. Ne așteptăm ca perspectivele slabe, la nivel internațional, să afecteze capacitatea companiilor din România de a funcționa în parametri normali, ceea ce va însemna închideri și concedieri, cel mai probabil.

Însă, în momentul acesta este foarte important să vedem cât de bine se descurcă politicienii noștri să scoată țara din criza politică, în așa fel încât să nu avem și acest plus de incertitudine, aceste efecte negative care vin și din zona politică, nu doar din cea economică.

Dacă prin domolirea valului de scumpiri înțelegem o scădere a ritmului în care cresc prețurile, exact asta sperăm să se întâmple. Sperăm să vedem o scădere a ratei inflației, ceea ce, foarte important, nu înseamnă o scădere a prețurilor, înseamnă doar încetinirea ritmului în care aceste prețuri cresc. Deci aceasta este obiectivul de pe care îl avem. Obiectivul foarte important este acela de a face prețurile să crească mai încet, anul acesta, decât au crescut anul trecut și mai ales decât au crescut în 2023, când într-adevăr am avut efecte devastatoare.”, spune specialistul.

„Nimeni nu este sigur că locul său de muncă va exista și mâine”

„Din ce am văzut până acum, este afectată puternic industria auto. Practic toți acei furnizori de produse pentru industria auto germană care produc la noi în țară au deja mari probleme cu reducerea numărului comenzilor. Și aici am văzut deja un număr de închideri, am văzut disponibilizări importante din acest sector.

Este, însă, important de spus că perspectiva economică în Europa este destul de negativă în toate sectoarele. Practic, se reduce inclusiv consumul, în zone care sunt surprinzătoare pentru noi, economiștii. Ceea ce înseamnă că în momentul de față este riscant pentru toată lumea. Nimeni nu este foarte sigur, nici în sectorul privat și acum, nici în sectorul public, de faptul că locul său de muncă va exista și mâine, așa cum există azi.

bune sunt că România, dacă reușește să iasă din această criză politică după alegerile prezidențiale cât de cât bine, este într-o poziție economică mai bună decât multe țări de la noi din regiune. Deci, în continuare, dacă politicienii noștri își fac treaba mai bine decât au făcut-o în trecut, asta va însemna că România ar putea să fie acea destinație pentru investitorii străini care fug de problemele din alte țări de la noi din regiune și ar putea să găsească în România o soluție pentru problemele cu care se confruntă.”, precizat Christian Năsulea, la Antena 3 CNN.