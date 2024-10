Ce este ”bateria financiară”, aplicația care te ajută să nu rămâi fără bani și să îți gestionezi cheltuielile

Ce este ”bateria financiară”, aplicația care te ajută să nu rămâi fără bani. Foto: Getty Images

În cadrul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu, difuzată la Antena 3 CNN, Alexandru Chirilă a prezentat în exclusivitate conceptul inovator de "baterie financiară". Aceasta este o metodă simplificată care ajută utilizatorii să își evalueze situația financiară în timp real, comparând resursele acumulate cu cheltuielile și veniturile, pentru a înțelege cât timp pot trăi din economii.

Inspirată de modul în care oamenii gestionează bateria telefonului, "bateria financiară" oferă repere clare pentru a optimiza veniturile și cheltuielile, contribuind la o mai bună gestionare a independenței financiare.

„Ne-am pus întrebarea: ce se întâmplă cu un om care se uită la telefon și vede că bateria este descărcată? Ce generează acțiunea de a încărca telefonul? Nu există un standard comun acceptat pentru momentul în care îți bagi telefonul la încărcat – fie când ai 1% baterie, fie când ai 30%. Fiecare reacționează diferit. Soția mea râde de mine pentru că telefonul meu este mereu descărcat. Poate că unele persoane simt disconfort când bateria este la 30% și încep să caute o priză sau să consume mai puțină energie. Întrebarea este: care este momentul în care simțim că rămânem fără bani?

Am reușit, printr-un algoritm, să punem cap la cap elemente precum timpul, inflația, cheltuielile, averea netă și veniturile. Acestea sunt cele cinci elemente critice care impactează orice decizie financiară pe care o luăm pe parcursul vieții. Împreună cu echipa companiei, pasionată de managementul finanțelor personale, am creat un concept similar bateriei telefonului, care integrează aceste elemente. Atunci când îți introduci veniturile actuale, averea netă și cheltuielile lunare, algoritmul ia în considerare și inflația, iar conceptul îți calculează gradul de încărcare personală din punct de vedere financiar. Întrebarea care urmează este: am ajuns într-o zonă roșie? Ce trebuie să fac? Ori îmi cresc veniturile, ori îmi reduc cheltuielile”, susține el.

”Momentul în care ar trebui să renunți la locul de muncă este atunci când sursele acumulate pe parcursul vieții îți permit să trăiești de acum înainte, până la vârsta pensionării și chiar după. Din acest punct apar noi concepte: cât de lichidă este averea ta netă? Dacă am mulți bani investiți într-un instrument financiar lipsit de lichiditate, pe care nu îl pot transforma rapid în bani, lichiditatea devine un concept important. Pot avea multe apartamente care nu îmi generează nimic, iar conversia lor în lichiditate se face în 3-6 luni. Pe de altă parte, piețele financiare au avantajul lichidității, unde vânzarea acțiunilor se face în câteva ore, dacă nu chiar instant.

Așa a apărut conceptul de „baterie financiară”. Ne-am pus întrebarea: când știi că ai suficient? Când știi că trebuie să muncești sau să tai cheltuielile? În acest concept al bateriei financiare, cu doar câteva inputuri, poți afla în timp real cum stai din punct de vedere financiar. Nu există garanția veniturilor de mâine, dar te ajută să vezi cât timp poți trăi din resursele acumulate”, mai explică specialistul.

”Credem că toate resursele pe care băncile și companiile antreprenoriale le-au încercat până acum pentru a ajuta populația să economisească și să investească ne-au adus în punctul în care studiile arată că nu este grozav. De aici, încercăm o abordare nouă, adaptată fiecărei persoane, fără comparații cu vecinii. Abordarea noastră este simplă și îi determină pe oameni să își pună întrebări. Dacă acest instrument ajută o persoană să se întrebe ce are de făcut pentru a-și crește gradul de încărcare financiară, ne-am atins scopul. Mai departe, orice om trebuie să fie preocupat de creșterea valorii nete și de securitatea fondurilor pentru pensionare. Odată securizate, se poate gândi la multiplicarea lor prin investiții inteligente, fără să urmărească promisiuni nerealiste de îmbogățire peste noapte.

Acest concept a fost dezvoltat de compania noastră, o echipă cu peste 18 ani de experiență în educația financiară și investițională, dedicată dezvoltării independenței financiare a populației, nu creării de dependență de anumiți intermediari”, a mai spus Alexanadru Chirilă în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.