Cele mai riscante investiții. Se câștigă sume mari, dar pericolul este pe măsură

Cele mai riscante investiții. Foto: Getty Images

Cele mai riscante investiții sunt cele în crypto și cele cu levier, a explicat expertul financiar Alexandru Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru emisiunea iThink de la Antena 3 CNN. Aceste tipuri de investiții pot multiplica atât profiturile, cât și riscurile, însă specialistul subliniază că indicele BET, care reunește cele mai ”lichide companii” din România, reprezintă o referință solidă pentru investitorii începători. El a oferit sfaturi despre cum poți replica acest indice, fie manual, fie prin ETF-uri, pentru a obține un portofoliu echilibrat și performant pe termen lung.

”Cele mai riscante investiții sunt cele în crypto și investițiile cu levier, adică cele care folosesc o pârghie financiară. Practic, instituțiile financiare îți oferă posibilitatea de a multiplica atât profiturile, cât și riscurile.

Indicele BET (Bucharest Exchange Trading) este indicele care adună cele mai lichide 20 de companii din România. Vorbim de unele dintre companiile pe care le vedem zilnic, din sectorul bancar și sectorul energetic. Există o medie ponderată în care fiecare companie deține un anumit procent din totalul indicelui. Indicele reprezintă 100%, iar 20% din acesta poate fi alocat unei companii, 17% altor companii, 0,5% altor companii. Acest indice reprezintă un reper de referință pentru modul în care funcționează bursa și economia locală. El mai este numit și „benchmark”, fiind referința la care ne raportăm atunci când evaluăm evoluția anumitor portofolii”, a spus el.

”Partea interesantă este că nu trebuie să îmi bat capul cu multe analize sau studii și pot să mă bazez pe structura indicelui. Un prim portofoliu poate fi constituit manual din structura acestuia sau, de ce nu, printr-un ETF care face această replicare prin administratorul de fond. Bineînțeles, în acest caz, se plătește un comision administratorului pentru eforturile de achiziție.

Statistic vorbind, investiția într-un astfel de benchmark este cea mai sigură pentru investitorul începător, care, pe termen lung, nu reușește să bată piața din motive emoționale sau din lipsă de educație financiară. Să "bati piața" înseamnă că, dacă indicele BET are o evoluție de 15%, iar investițiile mele, pe baza cunoștințelor mele, au un randament de 16%, am obținut un alfa pozitiv și am reușit să depășesc un indice bursier”, a mai explicat Alexandru Chirilă în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.