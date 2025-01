Ciolacu e optimist că economia României „va prospera”: „Ne bazăm pe sprijinul Comisiei Europene”

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria cu Stephane Sejourne, vicepreşedinte executiv pentru prosperitate şi strategie industrială al Comisiei Europene. Prim-ministrul a declarat ulterior că „a avut o discuție bună cu acesta” și a adăugat că se bazează pe sprijinul CE pentru a creşte absorbţia fondurilor europene. De asemenea, a apreciat că, în ciuda provocărilor economice europene şi globale actuale, economia românească va prospera.

Marcel Ciolacu anunţă, miercuri seară, într-o postare pe X, că a avut „o discuţie bună” cu Stephane Sejourne, vicepreşedinte executiv pentru prosperitate şi strategie industrială al Comisiei Europene.

A good discussion with @steph_sejourne about the status of the European economy and the need to continue investing in our recovery and development. Confident that despite the current European and global economic challenges, the Romanian economy will prevail. Counting on the… pic.twitter.com/L8XfldbVWR