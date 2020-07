Concedieri în masă la Ford România. Sute de angajați vor fi trimiși acasă

"Compania noastră revizuieşte constant nevoile de angajare pe baza cererii pieţei şi a eficienţei procesului de producţie.

Având în vedere situaţia actuală a industriei in care operam, confirmam faptul că o parte dintre contractele individuale de muncă pe perioadă determinata ale unor angajati de la fabrica Ford de la Craiova nu vor fi prelungite.

Din raţiuni de confidenţialitate, nu putem furniza informaţii suplimentare”, au spus reprezentanții Ford România.

Compania are peste 6.600 de angajaţi la Craiova la începutul acestui an, după ce în 2019 a derulat o campanie foarte amare de recrutare prin care a angajat 1.700 de noi oameni în ultimul an. Potrivit datelor din piaţă, contractele a 200 de angajaţi nu vor fi prelungite odată ce au ajuns la final.

Decizia vine în contextul în care uzina de la Craiova produce în continuare atât maşini, SUV-urile Puma şi EcoSport cât şi motorul EcoBoost în două schimburi, faţă de trei în perioada de dinainte de pandemie.

Astfel, faţă de peste 1.000 de maşini produse pe zi, sunt asamblate circa 600-700 de unităţi, iar 1.600 de angajaţi încă sunt în şomaj tehnic.