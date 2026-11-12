Palantir are acum un competitor în Europa: O companie germană a prezentat o platformă militară de AI care concurează cu cea a lui Thiel

2 minute de citit Publicat la 11:39 12 Noi 2026 Modificat la 11:43 12 Noi 2026

Gundbert Scherf, CEO-ul Helsing, și câteva dintre echipamentele militare dezvoltate de compania germană. Sursa foto: Getty Images

Compania germană din sectorul apărării Helsing a prezentat o platformă de Inteligenţă Artificială (IA) proiectată pentru analiza ameninţărilor militare şi organizarea planificării de apărare, poziţionându-se astfel ca un competitor european al companiei americane de tehnologie informatică Palantir, a miliardarului Peter Thiel, relatează joi agenţia dpa, citată de Agerpres.

Potrivit societăţii Helsing, noul său sistem, denumit Clarity, poate analiza volume semnificative de date pentru a identifica echipamente, infrastructuri şi poziţii militare. De asemenea, informaţiile pot fi prelucrate pentru a ajuta trupele să angajeze ţinte folosind sistemele de arme cele mai potrivite.

› Vezi galeria foto ‹

Directorul tehnologic al Helsing, Robert Fink, a lucrat în trecut pentru Palantir

„Toate forţele armate au nevoie de o capacitate de informaţii care să ţină pasul cu desfăşurarea luptei. Sistemele autonome joacă un rol tot mai important”, a explicat Gundbert Scherf, unul dintre fondatorii şi directorii executivi ai Helsing.

„O capacitate atât de esenţială trebuie să fie suverană. Cu (sistemul) Clarity, forţele armate europene au acces la un program realizat în Europa, care funcţionează pe propria lor infrastructură şi rămâne sub controlul lor”, a adăugat el.

Le rândul său, directorul tehnologic al Helsing, Robert Fink, care a lucrat anterior pentru compania americană Palantir, a menţionat că platforma Clarity a fost concepută cu scopul ca agenţii de Inteligenţă Artificială (IA) să analizeze informaţiile militare.

Această platformă plasează Helsing în competiţie cu companii precum Palantir, al cărei sistem Maven Smart System oferă funcţii similare şi a fost achiziţionat de NATO anul trecut.

Controverse legate de folosirea programelor Palantir în Europa

Utilizarea de către instituţiile germane de securitate a programului informatic realizat de Palantir a stârnit controverse, legate în special de temerile privind dependenţa europenilor faţă de tehnologia americană în timp ce Donald Trump este preşedinte.

Forţele de poliţie din landurile germane Bavaria şi Renania de Nord-Westfalia folosesc programul furnizat de Palantir, dar ambele landuri au cerut explorarea unor alternative europene.

Compania Palantir insistă că platformele sale sunt sigure şi suverane, susţinând că nici terţii şi nici măcar această companie nu pot accesa neautorizat datele clienţilor şi nici nu pot bloca accesul la programele operate local.

Această companie mai afirmă că întârzierile în adoptarea unor tehnologii testate riscă să lase Europa insuficient pregătită în faţa ameninţărilor actuale.