Compania franceză care vrea să detroneze Palantir în Europa. Cum profită ChapsVision de teama guvernelor față de tehnologia americană

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un grup francez de software, puțin cunoscut, încearcă să se impună drept răspunsul european la Palantir, în vreme ce guvernele din întreaga regiune caută să-și reducă dependența de companiile de tehnologie din SUA, scrie Financial Times.

ChapsVision, care a câștigat în iunie un contract cu statul francez pentru a înlocui Palantir la agenția de informații interne a țării, poartă discuții cu guverne din toată Uniunea Europeană și concurează pentru contracte importante de apărare și poliție în Germania.

Argumentul companiei este că grijile Europei legate de suveranitate, combinate cu neliniștea tot mai mare față de legăturile politice și modelul de operare ale Palantir, au deschis o portiță pentru o platformă de date aflată în proprietate europeană.

„Nu suntem și nu ne dorim să fim o cutie neagră… Algoritmii, arhitectura și codul nostru sunt transparente. Sunt deschise”, a declarat Silvano Sansoni, directorul general al grupului ChapsVision.

Proiectul francez include și contracte pentru crearea infrastructurii de date a tuturor ministerelor și a circa 50 de agenții publice, ceea ce transformă totul într-un test de anvergură pentru a vedea dacă o soluție suverană poate fi implementată la o asemenea scară.

Palantir, ale cărui programe sunt folosite pe scară largă de agențiile americane de apărare și informații, este privit cu tot mai multă suspiciune în unele părți ale Europei, pe măsură ce guvernele își reevaluează dependența de companiile de tehnologie din SUA.

Forțele armate ale Germaniei au exclus Palantir de la contracte, iar oficiali din Danemarca și Țările de Jos au spus, la rândul lor, că vor să se desprindă de grupul de software american.

Autoritățile elvețiene au refuzat să îi adopte programele, în timp ce în Marea Britanie un contract de 330 de milioane de lire pentru sistemul de sănătate a fost supus unor verificări serioase, iar primarul Londrei a blocat un contract de 50 de milioane de lire cu poliția metropolitană a orașului.

Dincolo de argumentul suveranității, ChapsVision contestă și modelul de afaceri al Palantir. Sansoni spune că programele companiei sale nu presupun dependența pe termen lung de ingineri detașați la client, care a devenit o marcă a abordării Palantir.

„Scopul nostru este să transferăm competențele către client și apoi să trecem la următorul proiect. Noi, ca editor de software, nu ne propunem să rămânem alături de client timp de 10 sau 40 de ani și, ca să spun așa, să-i preluăm afacerea. Aici ne deosebim oarecum de abordarea Palantir”, explică acesta.

ChapsVision, cu sediul la Paris, al cărei nume vine de la inițialele copiilor fondatorului Olivier Dellenbach, a pornit în 2019 dezvoltând instrumente pentru serviciile financiare.

De atunci a ajuns la venituri anuale de aproximativ 200 de milioane de euro, o bună parte din creștere venind din achiziții. Compania a făcut până acum aproape 30 de achiziții, cumpărând expertiză în domenii precum inteligența artificială pentru traduceri, software-ul de apărare și căutarea semantică, în încercarea de a deveni un campion european al datelor.

Deși jumătate din activitatea sa vine din sectorul public, ChapsVision lucrează și pentru companii mari precum Pfizer, LVMH, L'Oréal, Airbus, Safran, ExxonMobil, Total și AstraZeneca. Sprijinită de investitori precum Bpifrance, Tikehau, Jolt și Qalium, compania are în vedere o posibilă listare la bursă până la finalul deceniului.

Cursa Europei pentru suveranitate tehnologică a ajutat deja compania să câștige, anul acesta, un contract de informații în Germania. ChapsVision concurează totodată cu Palantir pentru două contracte germane importante, unul pentru poliția din landul Renania de Nord-Westfalia și altul pentru Bundeswehr.

Implementarea programelor ChapsVision în agenția franceză de informații interne va arăta dacă țara poate înlocui o platformă software americană critică cu o alternativă autohtonă, după ani de rezultate inegale în proiectele digitale susținute de stat.

Sub președintele Emmanuel Macron, Franța a căutat să promoveze tehnologiile autohtone, însă mai multe proiecte digitale susținute de stat au avut de suferit din cauza achizițiilor fragmentate, a defectelor tehnice sau a adoptării limitate.

„Trecerea de la Palantir la ChapsVision este, înainte de toate, o manevră politică”, spune Charles Thibout, expert în transformări digitale și tehnologie la Institutul pentru Relații Internaționale și Strategice.

„Întrebarea pe care ne-o putem pune este dacă vorbim cu adevărat despre o alegere strategică, făcută cu o conștiință clară a mizelor și a capacităților tehnologice ale ChapsVision, sau mai degrabă despre o mișcare de imagine menită să reducă la tăcere criticile legate de relațiile apropiate ale guvernului cu marile companii americane de tehnologie”, a adăugat el.

Migrarea de la Palantir la instrumentele ChapsVision în serviciile de informații franceze ar urma să dureze până la doi ani, timp în care guvernul își va extinde capacitatea de calcul, va transfera datele de informații și își va instrui funcționarii.

„Produsul este gata, am lucrat la el patru ani… dar clientul este cel care stabilește calendarul”, a spus Sansoni, adăugând că „obiectivul” companiei este acum să obțină alte proiecte publice de mare anvergură pe baza acestuia.

ChapsVision are însă de dus o luptă grea împotriva rivalului mult mai mare, Palantir, care are o capitalizare de piață de 418 miliarde de dolari și a raportat venituri anuale de 4,5 miliarde de dolari în 2025.

Sansoni a remarcat că „umilința este importantă”, având în vedere că ChapsVision se măsoară cu o companie ce dispune de „investiții mult mai mari”.

„Dar am reușit totuși să ne poziționăm pe factori care ne diferențiază în ochii clienților. Am căutat mai ales zonele în care s-ar putea spune că Palantir este mai puțin eficient”, mai precizează el.