5 sfaturi despre cum să porți o vestă de blană naturală

Învățând cum să porți o vestă de blană te va ajuta să profiți la maximum de acest articol de îmbrăcăminte și îți va duce ținuta la nivelul următor.

Un motiv bun pentru a cumpăra veste de blană naturală

Poți să iei vesta de blană pe umeri atunci când vremea începe să se încălzească. Blana poate fi purtată fără grija că te vei simți supraîncălzită. Blana naturală presupune că vei obține puțină căldură de la vesta (deoarece este fără mâneci) și nu copleșește celelalte haine pe care le porți. Vesta din blană arată superb peste orice ținută elegantă sau casual.

Sunt mai ieftine decât hainele de blană lungi și oferă multă versatilitate. Vesta nu este foarte călduroasă, așa că este o alternativă ideală pentru a fi purtată pe vreme răcoroasă, mai degrabă decât în lunile geroase de iarnă.

1. Cum să porți veste de blana

În timpul toamnei sau la începutul primăverii, o vesta blana naturala funcționează foarte bine peste un pulover, un hanorac sau chiar o cămașă cu mânecă lungă. O altă ținută casual preferată pentru această perioadă a anului este o vestă de blană peste o jachetă subțire, cu pantofi sport și blugi sau haine sport. Evită popularii pantofi sport voluminoși pentru că această combinație nu ar fi foarte măgulitoare. O pereche de pantaloni de piele ar fi o altă variantă foarte la modă a acestei ținute. Pentru o ieșire în oraș, păstrează vesta de blană, perechea de pantaloni de piele și asortează-le cu tocuri înalte și o cămașă albă. Ai grijă la accesorii: mai puțin înseamnă mai mult atunci când porți blană.

2. O vestă de blană neagră

Negrul este o culoare versatilă și, de obicei, se potrivește bine cu ținutele deschise la culoare. Cele mai multe femei optează pentru un look all black și aleg să poarte blugi negri, un pulover negru cu o vestă de blană neagră deasupra. Acest look nu poate da niciodată greș și nici nu se poate demoda.

3. O vestă de blană albă

Albul acționează ca un personaj salvator în lumea modei. Iar purtarea unei veste de blană albe va echilibra ținuta în cel mai fericit mod posibil. Poți combina vesta blana albă cu o ținută all-black. Vei arăta rafinat și profesionist din toate punctele de vedere.

De asemenea, nu ezita să te joci cu texturile materialelor. Încearcă să le combini, cum ar fi o pereche de pantaloni din piele naturală, o bluză albă și blana peste. Ai un exemplu aici.

4. O vestă de blană cu aspect natural

Vorbim despre acele veste realizate din blană de vulpe sau linx care au un colorit frumos, în mai multe nuanțe de maro. Iată câteva moduri în care o poți purta:

Cu o cămașă cu mâneci lungi, mulată sub vesta de blană;

Asortează vesta de blană de culoare deschisă cu o ținută de o culoare mai închisă;

Cu pantaloni de aceeași culoare;

Dacă porți tocuri, alege o vestă de blană mai lungă.

O vestă de blană scurtă

Vesta de blană scurtă îți poate servi cel mai elegant look la care te-ai gândit. Cel mai adesea, îți va fi convenabil să porți o vestă scurtă de blană la evenimente de interior. De asemenea, dacă porți o nuanță închisă de ruj, este mai bine să asortezi la ținuta ta o vestă de blană de culoare deschisă.

Pot purta veste de blana cu rochii sau fuste?

Nu îți fie teamă să scoți vesta de blană din dulap pentru a o purta cu orice rochie sau fustă, fie ea scurtă, midi sau lungă, casual sau elegantă. Secretul stă în proporții: o fustă sau o rochie scurtă va arăta bine cu o vestă de orice lungime. Asigură-te că urmărești linia rochiei/fustei - dacă este una dreaptă, vesta trebuie să fie și ea dreaptă. Dacă este una pe talie, asigură-te că porți o vestă cu o curea peste pentru a-ți scoate talia în evidență.

O combinație grozavă pe care să o încerci pentru o plimbare relaxată în natură este o rochie boho cu mânecă lungă, cu cizme de cowboy cafenii și o vestă de culoare deschisă.

Dacă îți plac vestele lungi de blană și fustele midi, încearcă aceste idei:

Pantofi sport cu o fustă midi elastică, un pulover și o vestă dreaptă, până la genunchi, pentru o ținută foarte casual.

Cizme cu toc cu orice variantă de fustă midi (fustă midi mulată, fluidă sau plisată) un pulover, o haină de lână și o vestă lungă - mai lungă decât haina.

Orice fel de tocuri asortate cu o fustă midi din piele (fit sau plisată) cu o cămașă. Pentru nopțile răcoroase, asigură-te că adaugi și o bluză din material textil sub vestă.

Cum pot combina culorile în cel mai bun mod?

Dacă nu știi ce culori s-ar asorta bine cu vesta de blană, ți-am pregătit mai jos o listă:

Maro arată uimitor atunci când este asortat cu alb, roșu, bronz, verde și albastru;

Albul se potrivește și armonizează orice culoare;

Gri deschis pune în evidență burgundy, albastrul, negru și chiar culoarea gri închis;

Negrul funcționează cu o varietate de culori, precum roz, burgundy, alb, verde, albastru, gri, violet si chiar negru.