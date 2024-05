Noi date despre oamenii-cheie din dosarul generalilor SRI. Urmează să fie audiaţi de procurorii DNA

Apar noi nume grele în dosarul generalilor SRI care vor fi audiați. Aceştia apar în ordonanța DNA de începere a urmăririi penale.

Inculpați din dosarul generalilor SRI vor rămâne sub control judiciar. Avocații acestora au prezentat dovada achitării cauțiunii, prin urmare, nu vor primi o măsură mai aspră. Vor ajunge însă din nou în fața procurorilor pentru noi audieri.

Între timp, în dosar apăr alte nume grele, martori-cheie, care, cel mai probabil, vor fi audiați. Vorbim despre fostul general SRI Dumitru Cocoru și despre omul de afaceri Bogdan Neidoni.

Primul care a ajuns în această dimineață la sediul DNA a fost avocatul celor trei inculpați, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă.

Nu a dat însă prea multe explicații, dar susține că măsura controlului judiciar pe care clienții lui i-au primit-o este justificată. Puțin mai târziu, la DNA a ajuns și avocatului Dan Tocaci, cel de-al patrulea inculpat din dosar.

"Urmează să fie audiate persoane și pentru a nu exista niciun dubiu că vreunul din clienții mei îi va influența. S-a instituit această măsură", spune avocatul celor trei inculpați.

Niciun răspuns însă despre Bogdan Neidoni care este însă unul dintre martorii cheie din dosarul generalilor, alături de Dumitru Cocoru. Numele celor doi apare în ordonanța DNA de începere a urmăririi penale și în perioada următoare, cei doi ar urma să fie audiați.

Cine este Bogdan Neidoni

Neidoni este un om de afaceri cunoscut drept săgeata lui Florian Coldea. El este cel care ar fi trebuit să aranjeze o întâlnire între Cătălin Hideg și mai mulți oameni de afaceri străini la Monaco, pentru ca românul să își vândă firma pentru a face rost de bani ceruți de Dumbravă și Coldea în schimbul promisiunii că va primi o hotărâre cu suspendare în dosarul în care era cercetat.

Neidoni a fost șef în mai multe instituții și companii de stat, dar și acționar într-o firmă de pază.

Cine este Dumitru Cocoru

Potrivit unor surse, Dumitru Cocoru ar fi fost menționat chiar de către Florian Coldea în timpul audierilor, acesta fiind partener de afaceri cu el. Cei doi au împreună o firmă deschisă Strategic SIS, firmă care era de altfel și destinația finală a banilor pe care cei patru i-au încasat de la omul de afaceri Cătălin Hideg.

În plus, Cocoru mai are o societate comercială fondată în 2017, potrivit ultimului raport depus la finanțe deși firma nu are niciun angajat, profitul a fost considerabil, de aproape 250.000 lei.

În 2004, lui Dumitru Cocoru i-a fost acordat gradul de general de brigadă, iar 10 ani mai târziu ajunsese general-locotenent. Acesta a fost trecut în rezervă în 2016, atunci când președintele Iohannis a semnat un decret prin care acesta trecea în rezervă ca general cu patru stele.