O femeie a aruncat o țigară și a incendiat o întreagă insulă din Grecia

O femeie de naţionalitate georgiană este acuzată că a provocat - chiar fără să vrea - unul dintre incendiile de vegetaţii care fac ravagii pe insula Chios din Marea Egee. Ea va fi dusă în instanță pentru a răspunde acuzaţiilor, scrie The Guardian.

Oficialii Brigăzii de pompieri din Grecia afirmă că femeia, angajată ca menajeră pe insula Chios, a ”recunoscut” că a provocat incendiul atunci când a aruncat neglijent o ţigară.

”Întrucât a fost prinsă în fapt, procesul se va derula rapid. Audiată de anchetatori, ea a recunoscut că a aruncat o ţigară care a dus la incendiu”, a afirmat Constantine Kozanis.

Mai mulți martori au relatat, de asemenea, că au văzut cum s-a produs incendiul.

? Intense wildfires broke out on the Greek island of Chios, prompting a state of emergency.



Several villages were evacuated as firefighters worked to contain the blaze.



? This #CopernicusEU #Sentinel2 #ImageOfTheDay, captured on 23 June, shows a dense smoke plume rising. pic.twitter.com/Rk0PRx5ab7