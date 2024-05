Marius Budăi, despre pensionarii care ar putea primi bani mai mulți: ”Trebuie să creștem puterea de cumpărare!”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că plafonul de impozitare a pensiilor ar urma să fie modificat, ceea ce ar duce la o creștere a veniturilor, în plus față de majorarea care reiese după recalculare.

Sursa foto: Marius Budai/Facebook

"La un moment dat cineva a decis, pe anumiți indicatori presupun, ca peste plafonul de 2.000 să fie o impozitare. Între timp știm foarte bine că nivelul de trai s-a scumpit, au existat anumite indexări, deci, cu alte cuvinte, trebuie să existe o corecție și la plafon astfel încât raportarea la puterea de cumpărare a celor 2.000 de lei...

Trebuie să faci o nouă raportare, să vezi care este nominal pragul de unde începe să crească. E normal să facem concomitent cu recalcularea pensiilor modificarea acestui prag", a spus premierul Ciolacu.

Cât ar primi românii în plus dacă pragul ar crește

În cazul în care plafonul se modifică, seniorii ar rămâne cu mai mulți bani în buzunar. Marius Budăi a explicat ce ar însemna această modificare a plafonului, dar și ce planuri are Guvernul pentru a găsi o cale astfel încât să crească puterea de cumpărare a românilor.

”Dacă pragul de impozitare ar crește cu 100 de lei, angajatul rămâne doar cu 10 lei în plus, și aici este, de fapt, problema. Pentru că noi trebuie să discutăm, așa cum a spus și premierul României, trebuie să apărăm puterea de cumpărare a celor cu pensiile mici, și aici trebuie un alt mecanism, nu neapărat mărirea pragului.

Nu aș spune neapărat mărirea pragului, pentru că nu vreau să introduc această ipoteză, nici premierul nu a introdus și nu vreau să introduc această speranță, sau această informație în spațiul public despre mărirea pragului, un mecanism prin care să conservăm puterea de cumpărare a celor cu pensii mici, mecanism care ne dorim să fie introdus odată cu recalcularea de la 1 septembrie, conform legii în vigoare, recalculare care cu siguranță se va întâmpla.

De altfel, ați văzut și preocuparea noastră pentru cei cu salariile mici, nu doar pentru cei cu pensiile mici. Și acolo, conform acelei directive, și aici nu am ce să fac.

Trebuie să reamintesc de noiembrie 2021 când am avut, pentru a doua oară, onoarea să fiu într-un Guvern al României, am găsit pe o guvernare strict de dreapta un punct de vedere negativ cu privire la aprobarea directivei cu salariul minim european. Am reușit atunci, alături de premierul Marcel Ciolacu, am discutat în coaliție și am reușit să lămurim coaliția întreagă astfel încât astăzi aveam acea directivă și se va transforma în lege și în România”, a explicat Marius Budăi în exclusivitate la Antena 3 CNN.

”Lucrăm la mai multe variante prin care să conservăm puterea de cumpărare a românilor”

”Ați văzut că de la data de 1 iulie majorarea salariului minim o să fie de la 3300 de lei la 3700 de lei. Trebuie să luăm în calcul ca în cazul celor cu venituri mici să încercăm tot mai mult și tot mai mult să le protejăm puterea de cumpărare și să le-o creștem.

Luna septembrie va intra cu majorările conform recalculării, așa cum este cu valoarea punctului de referință, și prima fază, cu acordarea pentru cei au lucrat peste 25 de ani a acelor puncte de stabilitate, și eu nu am spus că exclud, dar am spus că nu aș vrea să introduc în comunicarea publică o majorare a pragului, pentru că nu aceasta este discuția.

Grija noastră este să găsim și lucrăm acum la mai multe variante de mecanism prin care să conservăm puterea de cumpărare a celor mici. Dacă ar fi cumva o majorare de prag, cei cu sub 2000 de lei nu ar primi nimic suplimentar și ar rămâne tot cu acest lucru.

Noi trebuie să conservăm puterea de cumpărare a celor cu pensii mici și ușor, ușor, să le creștem tot lor puterea de cumpărare”, a mai explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.