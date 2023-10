Andreea Negru, Președinte ADAA: "Gala Excelența în Business este un moment important pentru a celebra, învăța și inspira"

Gala Excelența în Business, organizată de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, sub patronajul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului, având ca partener oficial Academia de Studii Economice București și partener media oficial Antena 3 CNN, constituie un prilej de a promova modele de companii de succes, oameni și proiecte care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei românești.

"Gala Excelenței în Business care va avea loc în data de 24 octombrie, la ASE București, Aula Magna, reprezintă nu doar un eveniment festiv, ci și un moment important pentru a celebra, învăța și inspira. Companiile de succes ne arată că reușita în afaceri merge mână în mână cu etica și responsabilitatea socială și că, prin angajament și viziune putem schimba lumea într-un mod pozitiv. Antreprenorii, reprezentanții companiilor de elită nu sunt doar motorul economiei, ci și sursa de inovație și progres. Aceștia reprezintă exemple de management eficient, de viziune și de angajament față de obiectivele lor și comunitate în ansamblu. De aceea, este crucial să recunoaștem și să promovăm aceste modele de companii de succes care au făcut performanță într-un context dinamic și de multe ori impredictibil și dificil”, a declarat Andreea NEGRU, Președinte fondator ADAA.

Unul dintre aspectele cheie ale Galei Excelenței în Business este faptul că oferă oportunitatea de a afla, prin vocea invitaților din deschiderea oficială, care sunt tendințele economice de dezvoltare viitoare. În plus, Gala servește ca o sursă de inspirație pentru tinerii antreprenori și pentru toți cei care își doresc să își dezvolte propriul business.

Președinta ADAA concluzionează: „Companiile premiate ne arată că visurile pot deveni realitate, că perseverența și efortul pot duce la succes și că, cu angajament și viziune, putem aduce schimbări semnificative în lumea afacerilor și, implicit, în societate. Pe lângă aceste aspecte, Gala Excelenței în Business joacă un rol crucial în promovarea unui mediu de afaceri sănătos și responsabil. Companiile premiate nu sunt doar de succes din punct de vedere financiar, ci și cele care pun un accent deosebit pe etica afacerilor, pe dezvoltarea durabilă și pe relațiile cu angajații și comunitatea locală. Prin recunoașterea și promovarea acestor valori, ne ajutăm societatea să evolueze spre un model mai responsabil și mai sustenabil”.

