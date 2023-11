Beneficiile vitaminei C și cum o administrezi corect

Vitamina C este considerată regina vitaminelor grație numeroaselor beneficii pe care le oferă corpului.

De la întărirea sistemului imunitar până la înfrumusețarea pielii, spectrul ei de acțiune este destul de larg.

Cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, vitamina C poate fi procurată din multe alimente, dar și suplimente alimentare . Necesarul de vitamina C diferă de la persoană la persoană fiindcă trebuie luați în considerare mai mulți factori precum vârsta, constituție, stil de viață și probleme medicale. De aceea este important să îi cunoști în întregime beneficiile, dar și cum se administrează corect.

Beneficiile vitaminei C - lista completă

Vitamina C oferă numeroase beneficii pe care le prezentăm mai jos:

Întărește bariera de apărare a organismului în fața atacurilor agenților patogeni. Astfel ajută la prevenirea infecțiilor bacteriene și virale.

Ajută la scăderea hipertensiunii și la dilatarea vaselor de sânge protejând astfel împotriva bolilor cardiovasculare.

Ajută la scăderea colesterolului rău LDL (când este în exces se poate depune pe pereții arterelor).

Crește absorbția fierului, ceea ce este extrem de important fiindcă acest mineral este mai greu absorbit de organism.

Promovează formarea colagenului și reglează echilibrul de umiditate al pielii, fiind un aliat de nădejde în înfrumusețare. Diminuează semnele de îmbătrânire și oferă strălucire naturală tenului.

Este implicată în metabolismul proteinelor.

Ajută în procesul de sinteză a anumitor neurotransmițători(substanțe chimice care se găsesc în sistemul nervos).

Reduce riscul dezvoltării unor afecțiuni oculare precum cataracta și degenerescența maculară.

Reduce efectele substanțelor alergene, acționând ca un antihistaminic natural. Unul dintre cele mai apreciate beneficii ale vitaminei C este atenuarea reacțiilor inflamatorii și a simptomelor reacțiilor alergice (strănut, rinoree, mâncărime a pielii, înroșirea și lăcrimarea ochilor, etc).

Contribuie la menținerea unei stări de spirit bune. Administrată în perioadele de oboseală și slăbiciune, energizează organismul și îmbunătățește dispoziția.

Cum se administrează corect vitamina C

Pentru a te bucura din plin de toate beneficiile vitaminei C, este esențial să o administrezi corect. Deși supradoza de vitamina C nu este neapărat toxică, totuși pot să apară simptome precum dureri de stomac, crampe musculare, diaree și greață.

Doza de vitamina C necesară zilnic variază de la caz la caz. Spre exemplu, este de 75 mg pentru femei, însă pentru cele însărcinate doza recomandată este de 85 mg. Femeile care alăptează ar trebui să ia în jur de 115-120 mg. În cazul bărbaților este recomandată o doză de 90 mg.

Trebuie menționat faptul că fumatorii pot creste doza cu 35 de mg pe zi.

În cazul copiilor și al adolescenților, vârsta este factorul principal după care se stabilește doza zilnică de vitamina C.

0-12 luni - vitamina C luată din laptele matern este suficientă;

1-3 ani - 15 mg;

4-8 ani - 25 mg;

9-13 ani - 45 mg;

14-18 ani - 75 mg.

Semne că ai carență de vitamina C

Deficiența de vitamina C dă următoarele simptome:

Oboseală;

Stare de slăbiciune constantă;

Pierdere în greutate;

Dureri musculare și de articulații;

Piele uscată și păr casant;

Inflamarea și decolorarea gingiilor;

Sângerări gingivale;

Învinețire ușoară;

Vindecarea grea a rănilor.

Vitamina C poate fi preluată din alimente precum: citrice, coacăze, kiwi, pătrunjel, cătină, măceșe, broccoli, ardei iute, cimbru, căpșune și merișor. Poate fi obținută atât prin consumul de alimente bogate în vitamina C, dar și prin suplimente alimentare.