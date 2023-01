Copier Service încheie anul 2022 cu peste 500 de copiatoare închiriate şi afaceri de 2.900.000 lei

Copier Service, unul dintre furnizorii importanti de echipamente de printare si servicii de inchiriere copiatoare multifunctionale incheie anul 2022 cu o cifra de afaceri de 2.900.000 lei, in crestere cu 15% fata de anul precedent.

Tot mai multe firme si institutii din Romania au descoperit avantajele solutiei de inchiriere copiatoare, multifunctionale si imprimante, astfel ca la finalul anului 2022 compania are in portofoliu peste 250 de clienti care utilizeaza peste 500 de echipamente inchiriate. De asemenea Copier Service a vandut peste 400 de copiatoare profesionale noi si second hand, asigurandu-le ulterior consumabile si servicii de mentenanta.

“Pentru anul 2023 ne propunem sa convingem factorii de decizie din cadrul companiilor si institutiilor din Romania de avantajele oferite de serviciul integrat de inchiriere copiatoare. Totodata urmarim sa pastram promptitudinea cu care clientii existenti sunt obisnuiti si sa mentinem standardul ridicat de calitate al serviciilor noastre. Cresterile inregistrate din punct de vedere calitativ si cantitativ, nu fac decat sa ne confirme faptul ca suntem pe drumul cel bun.” spune Florin Dinu, fondatorul Copier Service.

In ultimii ani compania a acordat o importanta deosebita imbunatatirii calitatii serviciului integrat de inchiriere copiatoare multifunctionale, precum si promovarii acestuia, explicand constant avantajele existente. Prin actiunile de marketing intreprinse au fost oferite clientilor noi perspective in ceea ce priveste exploatarea echipamentelor de copiere, printare si scanare.

Calitate superioara in 4 pasi: aceasta este promisiunea de calitate in ceea ce priveste copiatoarele profesionale second hand, astfel clientii pot beneficia de echipamente reconditionate, importate din tari precum Germania, Franta sau Austria, intr-o conditie foarte buna. Pentru a afla mai multe despre abordarea si modul de lucru puteti citi articolul publicat pe blogul Copier Service: https://www.copierservice.ro/copiatoare-second-hand-calitate-superioara-4-pasi.html .