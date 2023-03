Cum ajută uleiul CBD în calmarea durerii, în tratamentul bolilor acute și cronice

Durerea este un simptom al multor boli și stări patologice și afectează mereu fondul emoțional al oamenilor, capacitatea lor de muncă, de concentrare și calitatea vieții lor.

Când durerea crește și devine cronică, ea necesită un tratament separat. Ameliorarea durerii cronice este o necesitate pentru a normaliza starea psihologică a oamenilor și se face prin diferite metode: comprese, medicamente, masaj, acupunctură, reflexoterapie, kinetoterapie, psihoterapie și chiar prin tratament chirurgical.

Oamenii de știință în domeniul medical au demonstrat faptul că utilizarea canabisului poate ajuta în calmarea durerii cronice, care apare în numeroase boli și afecțiuni grave. Studiile clinice prin care s-a analizat interacțiunea dintre canabidiolul CBD și efectele morfinei asupra sensibilității la durere au arătat că CBD-ul este eficient în prevenirea dezvoltării anumitor tipuri de durere: acută, cronică și neuropatică.

S-a demonstrat și faptul că CBD-ul poate fi și mai eficient în calmarea durerilor acute dacă este combinat cu THC sau cu morfină. De asemenea, CBD-ul este un tratament adjuvant pentru afecțiunile inflamatorii dureroase, în artrită, artrită reumatoidă și alte boli reumatice.

Beneficiile uleiului CBD

Potrivit oamenilor de știință, CBD-ul este un compus esențial al plantei de cânepă cu beneficii medicale și proprietăți antioxidante, antiinflamatorii, antitumorale, analgezice, anticonvulsivante și neuroprotectoare. Numeroase studii ale cercetătorilor au arătat deja o serie de beneficii potențiale ale uleiului CBD, dintre care cele mai importante sunt:

Reducerea simptomelor de anxietate, depresie, ADD și ADHD

Calmarea durerii cronice, a durerilor de artrită și reumatism

Tratamentul acneei, anorexiei, migrenelor, epilepsiei, neuropatiilor și a numeroase tipuri de cancer

Combaterea simptomelor de greață și vărsături, a durerilor de cap și a migrenelor

Reducerea inflamațiilor, beneficii în tratamentul bolilor de inimă

Promovarea somnului odihnitor

Reglarea sistemului imunitar al organismului

Sprijinirea sănătății intestinale

Prevenirea și reducerea convulsiilor

Calmarea simptomelor produse de boli neurodegenerative, boli reumatice, Parkinson, autism și altele.

Pentru a cumpăra cel mai bun ulei CBD este indicat să citiți cu atenție etichetele și să alegeți un produs de calitate, care să aibă toate ingredientele 100% naturale.

Pentru un efect foarte bun în calmarea simptomelor sunt recomandate diferite produse cu CBD, cum ar fi:

Ceaiuri premium cu CBD care ajută în ameliorarea durerii, reducerea inflamației și combaterea anxietății; unele ceaiuri oferă un plus de energie pentru că au și ceai negru, altele aduc beneficii somnului

Uleiuri CBD oferă multe beneficii pentru diferite tratamente în cazuri de sănătate fizică și mintală, sprijină somnul în diferite moduri, îi ajută pe oameni să adoarmă mai repede noaptea, combat insomnia și îmbunătățesc calitatea somnului

Capsule cu CBD pentru sprijinul sistemului imunitar

Pulbere cu CBD și tincturi cu CBD pentru ameliorarea durerilor și a altor simptome

Plasturi cu extract de canabis care sunt eficienți în calmarea durerilor acute și cronice sau chiar pot induce un somn liniștit dacă au în compoziția lor și extract de lavandă.

Astfel de produse sunt cele mai eficiente de pe piață pentru că funcționează bine. Ele au ulei CBD organic care este extrem de eficient, oferă numeroase beneficii dovedite pentru sănătate. Aceste produse sunt complet non-psihoactive și nu creează dependență.

Cercetătorii recomandă acele produse care stimulează receptorul CB2 și care nu au efecte secundare. Ei spun despre receptorii CB2 că aceștia sunt prezenți în sistemul nervos periferic, sistemul imunitar, celulele pielii, țesutul metabolic și alte organe interne. Receptorii CB1 sunt prezenți în principal în creier. Toți acești receptori sunt sensibili la endocannabinoizi.

Este uimitor cât de bun poate fi CBD-ul din această plantă de cânepă și câte beneficii pentru sănătate are. Experții spun și despre uleiul CBD cu spectru larg, care conține substanțe vegetale, canabinoizi și terpene. Cânepa are și clorofilă și substanțe flavonoide, vitamina E, uleiuri esențiale Omega-3 și Omega-6. Prin urmare, un ulei sau extract CBD cu spectru complet are mai multe substanțe și anumite avantaje față de un ulei sau izolat de CBD, care are doar canabidiolul CBD.