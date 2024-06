Cum Aragorn din "Lord of the rings" a avut probleme din cauza echipei sale favorite

Viggo Mortensen, în rolul lui Aragorn din "Lord of the rings". | Sursă foto: brego.net

Viggo Mortensen este unul dintre cei mai mari actori pe care cinematografia i-a dat in ultimii 20-30 de ani. Insa ca orice alt om are pasiuni si hobbiuri iar una dintre ele l-au pus in pericol de moarte.

Fiecare suporter adevarat are o echipa favorita. Unii dintre ei merg in deplasari, altii-mai cunoscuti, vorbesc la televizor despre performantele acestora iar cei mai multi sunt multumiti sa aiba un tricou pe care sa il poarte cu mandrie. Citeste in continuare povestea fascinanta a acestui actor si afla cum a luat bataie si a ripostat in centrul Madridului datoria tricoului ce il purta.

De la sofer si barman la actor

Viggo Peter Mortensen Jr. s-a nascut pe 20 octombrie 1958 în Watertown, New York. Mama sa, Grace Atkinson, era americana, iar tatăl său, Viggo Peter Mortensen Sr., era danez. Părinții săi s-au despărțit când el avea 11 ani si pun pariu ca nu stiai, Viggo si-a petrecut o parte din copilarie in Argentina si Venezuela, alaturi de mama si de fratii săi. In aceste locuri s-a dezvoltat ca si adolescent si a devenit un mare iubitor de natura si mai ales de... cai. Apropo de aceasta pasiune poti sa gasesti pe google o gramada de poze cu el si cai, insa cea mai celebra este cea in care mananca cereale din acelasi bol cu poneiul sau favorit.

Cand a venit vremea sa se inscrie la liceu, Viggo a revenit impreuna cu mama sa la New York, unde a urmat cursurile Watertown High School. Apoi a absolvit Universitatea St. Lawrence cu o diploma în stiinte politice si spaniola. Dupa facultate, a făcut un pic de toate, inclusiv a lucrat ca sofer de camion, vanzator de flori și barman.

Dacă ești pasionat de poveștile fascinante ale vedetelor și îți place să îți încerci norocul, te-ar putea interesa și bonusurile fără depunere de la cazinouri și pariuri sportive. Află mai multe despre aceste oferte și cum poți să profiți de un bonus fără depunere pentru a-ți crește șansele de câștig.

Mortensen a început să joace in teatru in anii 1980, in New York. A debutat in film cu un mic rol in "Martorul" (1985) al lui Peter Weir. A continuat să apara in diverse filme independente și de televiziune in anii 1990, consolidându-și treptat reputația de actor talentat și versatil (Actorul care este fluent în engleza, spaniola, franceza și daneza si a declarat recent: "Cred că limbile sunt comoara popoarelor". De la Aragorn la călătorii intergalactice. Un actor cu o viață de film!

Cine nu-l cunoaște pe Aragorn, moștenitorul tronului din Gondor din trilogia Stăpânul Inelelor? Viggo a dat viață acestui personaj iconic în trilogia regizată de Peter Jackson, propulsându-l pe scena mondiala și făcandu-l o vedeta de film de top. Interpretarea sa i-a adus numeroase aprecieri și a acest rol l-a transformat intr-un un magnet pentru regizori si scenaristii de la Hollywood dar mai ales pentru fanii din intreaga lume.

Dar Viggo nu este doar Aragorn! De-a lungul carierei sale, a interpretat o gama larga de roluri, demonstrandu-și versatilitatea uimitoare. De la mafiot rus nemilos în "Eastern Promises" (2007), la rolul psihanalistului lui Freud în "A Dangerous Method" (2011), tatal nonconformist în Captain Fantastic (2016) sau soferul... "italian" din castigatorul de Oscar-"Green Book", Viggo a performat intotdeauna, consolidându-si statutul de actor exceptional.Desi multe ponturi 100 sigure il dadeau ca si castigator al Oscarului aceasta a fost doar nominalizat, insa a luat doua "Globuri de aur" in 2017 si 2019, premiul Bafta si premiul pentru cel mai bun actor la Cannes in 2022.

Mai mult decat un actor, un artist, un om, un suporter

Viggo este un artist complet. Nu este doar un actor, ci și pictor, fotograf, poet și muzician (il poti gasi pe Spotify).

Este, de asemenea, un activist dedicat pentru mediu și drepturile omului. Este implicat în diverse proiecte caritabile si își foloseste vocea pentru a atrage atentia asupra problemelor globale și pentru a inspira schimbarea. Este un model de urmat, fiind o persoana foarte modesta dar ca aproape orice barbat din lume are un viciu: fotbalul. Cine are nevoie de Mbappe la Madrid?Viggo locuieste din 2009 in Madrid avand o noua partenera in persoana actritei catalane Ariadna Gil. A devenit pasionat de Real Madrid, echipa pe care a adoptat-o datorita orasului.

La finalul anului trecut el a declarat: "Cred că avem ceea ce ne trebuie cu Bellingham și Rodrygo. Nu este nevoie să il semnam pe Mbappe. El ar fi trebuit sa vina acum doi ani. Acum este prea târziu, semnarea lui nu are legătură cu nimic altceva decât cu ego-ul lui Florentino Perez!"

Dar nu este prima data când Mortensen face vâlvă în lumea fotbalului. De exemplu, în 2012, el a ținut prima pagină a ziarelor după ce a declarat pentru ziarul Marca: "Sunt madrilist, dar îl urăsc pe Mourinho".

I-a spart capul unuia dintre agresori cu o sticla de vin!

In 2004, a avut o confruntare cu niște "ultras" de la Real Madrid care l-au confundat cu un fan al Barcelonei. "Probabil s-a intamplat asta pentru ca purtam tricoul rosu-albastru al echipei argentiniene San Lorenzo", tricou foarte asemanator cu cel al Barcelonei.

"Eram la Puerta del Sol și m-au văzut purtând aceste culori. Au inceput sa ma insulte și fara sa ezite, imediat sa ma loveasca. Aveam o plasa cu două sticle de vin, asa că i-am spart una in cap unuia dintre ei și am fugit." Am ajuns acasa la un prieten de al meu, un regizor ce locuia in zona, foarte transpirat si parea ca am sânge dar i-am spus: "Nu, nu, e vin. Doar că am spart o sticla in capul cuiva. El a spus: "Păcat de sticla", iar eu am spus: "O vom bea pe cea care a rămas".Sper ca ti-a placut si ai invatat ceva din povestea de astazi. Cat de mult ai fi pasionat de o echipa de fotbal, trebuie sa respecti adversarii la stadion dar si in afara lui, in viata de zi cu zi. Nimanui nu ii place un individ arogant, care eventual isi flutura biletul castigator la pariuri in fata celorlalti si nimanui nu ii place sa fie blamat doar pentru ca face alta alegere. Fi sportiv si sustine-ti echipa intr-o maniera eleganta.