De ce accesează mulţi români credite de la IFN

In ultimii ani, tot mai multe institutii financiar nebancare au acaparat piata, fiind o alternativa mai buna de a contracta un credit comparativ cu ofertele unor institutii bancare. In cazul bancilor, scorul de credit este foarte important si poate fi o problema in accesarea unui imprumut. Datorita cererilor mari de credite si a dificultatii acestora de a fi aprobate de o banca, aceste credite rapide ifn au devenit o solutie avanatajoasa pentru clienti. Ele propun un mod mai rapid, uneori chiar instant, de a accesa un imprumut urgent doar cu adeverinta de venit.

IFN-ul este o institutie nebancara care functioneaza in conditiile stabilite de lege si desfasoara activitati de imprumuturi cu titlu profesional. Prin IFN, se ofera credite si nu se construiesc depozite pentru a investi si a returna dobanzi, ca la banca.

Credite rapide IFN online, de la distanta

Un credit IFN azi e cea mai buna solutie pentru obtinerea rapida a unei sume de bani, fiind alegerea prioritara in randul multor romani. Oricine poate accesa usor un astfel de imprumut fara acte suplimentare. In functie de magazinul de unde se va face achizitia, se pot acorda credite fara dobanda, totul fiind mai avantajos decat in cazul unei banci. Acestea sunt pe o perioada de aproximativ 4 luni, fiind o optiune la indemana pentru romanii care au nevoie urgent de bani pentru un anumit proiect.

IFN-urile au multe oferte si contracte incheiate cu diverse magazine online, pentru a ajuta pe oricine sa cumpere oricand, fara sa mai astepte salariul.

Imprumut urgent doar cu adeverinta de venit la IFN vs Banca

Diferentele dintre creditele bancare si IFN nu sunt mari, dar clientul poate avea anumite beneficii in functie de creditul pentru care opteaza.

Un IFN poate acorda si credite mici, mult mai rapid decat o banca, online si de la distanta, in doar cateva minute. Buletinul este singurul act necesar pentru acordarea imprumuturilor mici.

De regula, cele mai multe credite care sunt accesate prin IFN sunt imprumuturile pentru nevoie personale. Minimul de credit care poate fi acordat prin aceste institutii poate fi chiar si de 100 ron pentru orice tip de achizitie. In schimb, o banca are un prag de credit mai mare, dar si o durata de aprobare pe masura, indiferent de imprumut.

O alta diferenta majora intre aceste doua tipuri de imprumuturi este aceea ca un IFN poate acorda un credit cuprins intre 1 luna si 5 ani, iar o banca intre 1 an si 30 ani.

Un IFN nu ofera servicii pentru conturi curente, conturi de aconomii sau la termen ca in cazul bancilor, unde se pot face depozite pentru o dobanda la termen, acesta fiind un castig suplimentar.

Un plus pentru institutiile bancare este acela ca dobanzile pentru credite sunt mai mici comparativ cu imprumuturile prin IFN. Depinde foarte mult pentru ce se va face acest imprumut si pe ce perioada de timp.

Imprumuturile prin IFN sunt cea mai buna solutie pentru toata lumea in acest moment, fiind foarte accesate din cauza rapiditatii de incheiere a contractului, plus ca acestea se pot face din confortul canapelei. Pentru cei care au nevoie de un imprumut urgent doar cu adeverinta de venit, IFN ramane o optiune de preferat.