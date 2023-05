De ce este important să-ți monitorizezi nivelul de VSH şi cum se face asta

Într-o lume în care sănătatea devine o prioritate tot mai importantă, este esențial să fim informați și să ne monitorizăm sănătatea.

Un aspect crucial în acest sens este cunoașterea și monitorizarea nivelului de VSH. Acest articol îți va spune de ce este important să efectuezi regulat această analiză, cum se face asta și cât de des.

Ce este VSH-ul și care e rolul său în organism?

Pentru a înțelege ce este VSH-ul trebuie să știi de la provin acronimele. Astfel, VSH-ul înseamnă viteza de sedimentare a hematiilor și este un indicator al inflamației și al activității imunitare în organism. Este un test de sânge simplu și non-invaziv care măsoară cât de repede se așează globulele roșii la fundul unei eprubete într-o perioadă determinată. VSH-ul nu este un marker specific pentru o anumită afecțiune, însă poate oferi indicii legate de prezența unor inflamații, infecții sau boli autoimune în organism.

5 motive pentru care trebuie să monitorizezi nivelul de VSH

Detectarea timpurie a inflamațiilor sau infecțiilor: monitorizarea nivelului de VSH poate ajuta la identificarea precoce a proceselor inflamatorii sau a infecțiilor din organism. Un nivel crescut de VSH poate indica existența unei probleme de sănătate. Monitorizarea bolilor cronice: pentru persoanele care suferă de boli cronice, cum ar fi artrita reumatoidă sau lupus, monitorizarea nivelului de VSH poate oferi indicii despre evoluția bolii și eficacitatea tratamentului. Un VSH stabil sau în scădere poate indica un control bun al bolii, în timp ce un VSH în creștere poate semnala o agravare a simptomelor. Evaluarea riscului cardiovascular:un VSH crescut poate indica o inflamație în organism, care este un factor de risc pentru ateroscleroză și boli cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Contribuie la un diagnostic corect:monitorizarea nivelului VSH poate ajuta la stabilirea unui diagnostic în cazul în care simptomele sunt nespecifice sau se suprapun cu alte afecțiuni. De exemplu, în cazul durerilor articulare, un VSH crescut poate indica o cauză inflamatorie, cum ar fi artrita, în timp ce un VSH normal poate sugera o altă origine a durerii, cum ar fi o leziune mecanică. Monitorizarea răspunsului la tratament:monitorizarea nivelului de VSH poate fi utilă pentru a evalua eficacitatea tratamentului. Un nivel crescut de VSH poate indica faptul că tratamentul nu este eficient și poate fi necesară ajustarea acestuia.

Cum să-ți monitorizezi nivelul de VSH prin teste de sânge?

Pentru a monitoriza nivelul VSH-ului, există două metode principale de testare a sângelui: metoda Westergren și metoda Wintrobe. Metoda Westergren este cea mai utilizată și recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

Cum să te pregătești pentru testul de VSH?

În general, este recomandat să eviți mâncarea sau băutura cu cel puțin 8 ore înainte de testare și să informezi medicul despre orice medicamente pe care le iei în mod regulat. Unele medicamente, cum ar fi steroizii sau contraceptivele orale, pot afecta nivelul de VSH.

Procedura de recoltare a sângelui și interpretarea rezultatelor

Testul de VSH este un test relativ simplu și nedureros, care implică recoltarea unui eșantion de sânge pe nemâncate și analiza acestuia în laborator. Nivelul normal de VSH variază în funcție de vârstă, sex și condiția de sănătate a persoanei. În general, nivelul normal de VSH este sub 20 mm/oră la bărbați și sub 30 mm/oră la femei.

Cât de frecvent trebuie să faci analiza de VSH?

În mod normal, testarea VSH poate fi recomandată o dată pe an, în cazul unor persoane sănătoase, pentru a monitoriza nivelul acestui marker inflamator. În cazul persoanelor cu afecțiuni cronice, cum ar fi, de exemplu, pacienții cu artrită reumatoidă, monitorizarea VSH se face la fiecare 3 luni pentru a evalua progresul bolii.



Monitorizarea nivelului de VSH în contextul unui plan de îngrijire medicală personalizat poate fi utilă pentru a evalua gradul de sănătate și pentru a identifica posibile riscuri și afecțiuni inflamatorii. În combinație cu alte teste și analize medicale, monitorizarea VSH poate ajuta la o evaluare completă și eficientă a sănătății.



