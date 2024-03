Domeniul imobiliar, premiat la Gala Health, Beauty and Lifestyle 2024. Câştigătorul a dezvăluit tendinţele din piaţă

Health, Beauty and Lifestyle, evenimentul cu tradiţie marca I Success, care celebrează realizările notabile din mediul antreprenorial, şi-a desemnat câştigătorii, în cadrul primei gale din anul 2024!

Pe lista premiaţilor se numără şi un proiect care a captat atenţia în industria imobiliară şi care a fost numit „Proiectul Rezidenţial al anului 2024” în cadrul evenimentului de covor roşu de lângă Bucureşti.

Gala Health, Beauty and Lifestyle şi-a desemnat câştigătorii!

„Apartamentele sunt mai mult decât un cămin, sunt un stil de viaţă!”

Piaţa imobiliară românească se dezgheaţă, iar cel mai bun semn că lucrurile reintră pe un făgaş normal sunt vânzările de apartamente în creştere. Întotdeauna în pas cu tendinţele, cea mai nouă Gală Health, Beauty and Lifestyle, care a avut loc pe 19 martie 2024, la un pas de Capitală, a invitat şi premiat un reprezentant din acest domeniu dinamic: Best Residence a primit trofeul „Proiectul Rezidenţial al anului 2024”.

„Ne mândrim că am reuşit să creăm o comunitate dedicată frumosului, cu apartamente menite să fie mai mult decât un cămin. Să devină un stil de viaţă! Ne-am propus să oferim cumpărătorilor oportunitatea de a investi în locuinţe trainice şi confortabile, punându-le la dispoziţie 15 tipuri de apartamente din care pot alege.”, a declarat la eveniment Simona Ciulavu, administratorul proiectului rezidenţial .

Ce ne propun dezvoltatorii pentru 2024

Câştigătorul premiului evidenţiază şi câteva tendinţe care se remarcă pe piaţa imobiliară, în ceea ce priveşte dorinţele românilor, atunci când îşi caută o nouă locuinţă. Probabil una dintre cele mai importante este reprezentată de proiectele rezidenţiale inspirate din nevoile clienţilor.

„O locuinţă trebuie să vorbească despre personalitatea şi gusturile clienţilor şi trebuie să fie adaptată nevoilor contemporane. Este şi motivul pentru care clienţii caută apartamente localizate cât mai aproape de centrul oraşului, pentru a ajunge rapid la toate punctele de interes. Este şi motivul pentru care proiectul nostru rezidenţial a prins rădăcini într-o zonă istorică a Bucureştiului, cu multă verdeaţă, aproape de Palatul Parlamentului, de Gădina Botanică sau de Muzeul Naţional de Artă Contemporană. ”(Simona Ciulavu, administratorul proiectului rezidenţial)

Dincolo de amplasarea avantajoasă, garantarea calităţii şi fiabilităţii proiectelor rezidenţiale, prin parteneritate strategice cu companii consacrate din domeniu, reprezintă un alt aspect pe care potenţialii cumpărători îl caută atunci când decid că a venit vremea să îşi schimbe locuinţa. Cei care mizează pe lux, pun accent pe designul interior elegant şi pe spaţiile luminoase, precum şi pe dotările moderne şi pe tehnologiile inteligente integrate, caracteristici pe care ni le propune şi proiectul Best Residence.

Premiile Health, Beauty and Lifestyle, simbol al excelenţei

Peste 50 de vedete, de specialişti şi de antreprenori s-au întâlnit pe covorul roşu, şi-au celebrat reuşitele şi au primit trofee pentru contribuţia lor în cele mai variate domenii de activitate, la gala Health, Beauty and Lifestyle, ediţia de primăvară. Premiile marca Health, Beauty and Lifestyle au devenit un simbol al excelenţei şi sunt considerate un semn al performanţei în industrie. Dincolo de recunoaşterea realizărilor, antreprenorii care sunt parte din povestea Health, Beauty and Lifestyle reuşesc să îşi extindă vizibilitatea afacerii lor, să stabilească parteneriate de afaceri solide şi chiar să apară pe micile ecrane, în cadrul unor interviuri realizate de diverse posturi de televiziune. Evenimentul este, de altfel, recunoscut de ani întregi pentru relațiile de business fructoase pe care le leagă, aducând sub același acoperiș personalităţi care împărtăşesc apetitul pentru succes.

„Prin conceptul Health, Beauty and Lifestyle, vrem să demonstrăm că frumuseţea îmbracă mai multe forme şi că poate veni din domenii diverse. Ne propunem ca şi în continuare să aducem în faţa voastră poveşti de succes, care merită promovate. Gala este o oportunitate de a onora, în fel propriu, contribuţiile remarcabile ale unor profesionişti şi branduri care aduc plus valoare imaginii ţării noastre prin activitatea desfășurată.”, declară antreprenoaele Flavia Covaciu şi Oana Irimia, creatoarele galei Health, Beauty and Lifestyle şi ale conceptului I Success, care de 10 ani premiază excelenţa.