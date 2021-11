Cum putem finaliza şcoala obligatorie prin programul "A doua şansă"

Avem o rată de părăsire timpurie (abandon școlar) a școlii de peste 18,1%. Peste 277.600 de tineri cu vârstele între 18 și 24 de ani au abandonat școala și au renunțat definitiv la gândul de a urma cursurile unui liceu sau a unei școli profesionale (plecând din timpul, sau imediat după gimnaziu).

Dacă generația 30-34 de ani este baza evoluției economice a societății în viitor, creșterea procentului celor cu doar 9 clase arată o continuare a creșterii inegalităților socio-economice, și o mai puternică polarizare a societății. Conform datelor furnizate de Monitorul Social, rata abandonului școlar în București este de 5.5%. Deși în București, rata abandonului școlar este mai mică față de media țării, gradul de competitivitate în plan educațional, dar și pe piața muncii este mult mai ridicat, tot comparativ cu restul țării.

CINE SUNT TINERII NEETs

Tinerii NEETs (acronimul pentru formularea “Not in Education, Employment or Training”) sunt considerați toți cei cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani care nu și-au finalizat studiile obligatorii și nu au un loc de muncă.

În prezent există multe proiecte ce au ca scop înscrierea tinerilor în sistemul de învățământ obligatoriu, obiectivul final fiind cel de reintegrare a tinerilor NEETs pe piața muncii, inclusiv prin obținerea unei calificări sau chiar prin înființarea propriei afaceri.

În plus, în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul Social European, participanții vor beneficia de numeroase avantaje.

CUM ITI POTI SCHIMBA VIATA

Parteneriatul creat între Institutul Pentru Politici Sociale și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a condus la implementarea proiectului pilot “Proiect de viață: Viitorul începe azi”, ID 135130.

Proiectul se adresează tinerilor NEETs din regiunea București-Ilfov, care au depasit virsta maxima pentru reinscrierea in invatamantul primar sau gimnazial.

Aceștia pot participa la proiect dacă nu au fost niciodata la scoala, sau dacă au parcurs doar o parte din clasele ciclului primar (clasele I-IV) sau gimnazial (clasela V-VIII).

Pe parcursul proiectului, tinerii vor primi îndrumarea necesară în alegerea unei cariere sau inițierea unei afaceri, și, în plus, vor beneficia de:

Subventie financiara la iesirea din activitatile proiectului;

Servicii educaționale de calitate asigurate de dascăli și consilieri specializați;

Dobândirea și îmbunătățirea competențelor educaționale și profesionale;

Consiliere și orientare în carieră si posibilitatea obținerii unui loc de muncă stabil;

Îndrumare și susținere pentru a dobândi calificările necesare ocupării unui post de muncă;

Activități de alfabetizare;

Activități de educație antreprenorială;

Finalizarea studiilor primare și gimnaziale si implicit obținerea unei diplome de studio, inclusiv dobândirea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu;

Dezvoltarea de noi abilități;

Reintegrarea în mediul social.

Proiectul “Proiect de viață: Viitorul începe azi!” ID 135130 oferă soluții active pentru tinerii NEETs din Municipiul București și județul Ilfov.

Cei cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani sunt așteptați să se înscrie în programul “A doua șansă” pentru a-si relua studiile școlare obligatorii.

Serviciile oferite in cadrul proiectului le va facilita accesul pe piața muncii (mai ales catre angajatorii deja identificati de catre beneficiarul proiectului) și îi va ajuta să se reintegreze în societate.

Beneficiile programului “A doua șansă” sunt menite să le aducă participanților numeroase oportunități pentru a-și crea un viitor mai bun.

Pentru mai multe detalii se poate lua legătura cu unul dintre consultanții IPS:

• Website: https://politicisociale.ro/proiect-de-viata-viitorul-incepe-azi/

• E-mail: [email protected]

• Telefon: +40 756 075 222

CE ESTE PROGRAMUL “A DOUA ȘANSĂ”

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor sau adulților din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat, sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Programul ADS (acronimul pentru formularea “A doua şansă”) oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea procesului de participare în cadrul programului "A doua șansă" sunt reglementate printr-o metodologie specifică.

Programul are o durată flexibilă (ex: anul școlar din ciclul primar are o durată de 16 săptămâni), iar durata standard de școlarizare se poate micșora pentru fiecare elev în parte, în funcție de competențele demonstrate atât în domeniul educației de bază, cât și în cel al pregătirii profesionale.

CÂND ÎNCEP PROGRAMELE “A DOUA ȘANSĂ”

În cadrul proiectului “Proiect e Viață: Viitorul începe azi!”, implementat de Institutul pentru Politici Sociale, anul de studiu în Programul "A doua șansă" pentru nivelul primar poate începe în afara anului școlar clasic, cu aprobarea și implicarea partenerului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Pentru a se putea organiza o clasă în Programul "A doua șansă" pentru anul primar, numărul minim este de 12 elevi, dar nu mai mult de 20. În situații excepționale se pot organiza clase cu un număr mai mic sau mai mare de elevi, cu aprobarea partenerului din cadrul proiectului, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Pe durata standard a programului este permisă funcționarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării programului de pregătire individualizat al elevilor.

Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau în regim simultan. Durata de școlarizare se poate micșora sau mări pentru fiecare elev, în funcție de competențele dovedite în domeniul educației de bază, conform prevederilor legale.

Programul se poate organiza în regim de zi/seral (cu frecventarea zilnică a cursurilor, dimineața sau după-amiaza), în regim intensiv (la sfârșit de săptămâna) sau comasat (în perioada vacanțelor școlare). Pentru organizarea programului în regim comasat sau intensiv, pentru calcularea numărului de ore se ține seama de numărul de săptămâni și de numărul de ore menționate de prevederile legale în vigoare.

Înscrierea se face cu sprijinul experților din proiect, la școlile asociate care implementează programul ADS în cadrul proiectului “PROIECT DE VIAȚĂ: VIITORUL ÎNCEPE AZI!”, în baza dosarului de înscriere, fără examen si fara taxe!

Prima grupă începe în luna noiembrie 2021, iar până la jumătatea anului 2022 se vor deschide grupe în fiecare lună.

NIVELELE DE EDUCAȚIE ALE PROGRAMULUI “A DOUA ȘANSĂ”

Programul este furnizat conform Ordinului nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului "A doua șansă", astfel:

A) pentru anul primar vor fi incluși tinerii NEETs care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei.

Fiecare nivel de studiu include un număr de module/discipline de studiu obligatorii și opționale (conform planului-cadru prevăzut de lege), definite pe baza curriculumului național și a finalităților anului primar, esențializate, adaptate nevoilor elevilor, astfel încât să faciliteze învățarea transdisciplinară.

B) pentru învățământul secundar inferior

Programul "A doua şansă" pentru anul secundar inferior, presupune inclusiv recunoașterea competențelor dobândite anterior - pe căi formale, nonformale și informale - în raport cu cerințele formulate prin standardele de performanță, pentru educația de bază și standardele de pregătire profesională, aprobate pentru calificările profesionale școlarizate în anul secundar inferior, pentru pregătirea profesională.

Elevul poate opta pentru parcurgerea stagiului de pregătire practică de 720 de ore, din cadrul Programului "A doua șansă" pentru obținerea unei calificări profesionale de nivel 2, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pregătirea pentru obținerea calificării profesionale se poate realiza, în situația în care unitatea care inițiază Programul "A doua șansă" - nivelul secundar inferior - nu dispune de resursele necesare, în grupuri școlare/unități de profesional și tehnic dotate corespunzător și/sau la operatori economici, pe baza unor contracte de parteneriat.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal